疑金錢糾紛...豐原茶行連二天凌晨被潑紅漆 警追查中

台中市豐原區一家茶行昨天和今天凌晨二度被潑紅漆，一名男子朝茶行牆面和大門潑漆，另一名男子在旁手機錄影，影片被PO網，被害人也在台北看到網路即時監控畫面報案，豐原警分局查出疑似金錢糾紛潑漆恐嚇，已擴大調閱監視器追查，將從嚴究辦。

豐原警分局合作派出所昨天凌晨接獲台北市信義分局轉報，豐原區鎌村路某店家遭潑漆案，報案人是遭潑漆店家，人在北部，從網路即時監控畫面發現後，就近前往鄰近派出所報案。

合作派出所獲報後，側面了解，報案人疑似與他人有金錢糾紛，對方到他茶行潑漆發洩情緒，全案經警方擴大調閱監視器過濾，已鎖定特定對象，後續將深入追查以釐清案情。

警方呼籲，如有私人糾紛應詢法律正當管道解決，對於任何形式之暴力行為絕對從速從嚴究辦，依法嚴懲，以維護社會秩序。