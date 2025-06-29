彰化芳苑逆倫慘劇 66歲母疑遭女兒殺害檢方聲押獲准

彰化縣芳苑鄉42歲周姓女子本月21日與66歲母親爭吵，進而持刀攻擊，周母重傷倒地，周女離家躲避，周家長女返家發現母親被殺，報警送醫但急救無效。警方循線逮捕周女，詢問後依涉犯殺人罪嫌移送偵辦，檢方聲押獲准。

據了解，周女疑似精神狀況不佳，21日又與母親因細故爭吵，兩人推擠時，周女持刀攻擊母親。警方當天晚間8點多接獲周家長女報案，趕到現場看見客廳物品凌亂，有一把掃帚斷裂，周母躺在地上無吸呼心跳，身體和四肢多處遭鈍器打傷痕跡，平日與周母同住的周家42歲第三女兒不知去向。警方通知119載送醫院急救30分鐘，周母回天乏術。

周家的鄰居向警方透露，當天下午5點多聽見她們母女爭吵，周家三女奪門而出，沒再回家，周母也沒聲音。警方認為周女涉有重嫌，調閱路口監視畫面並循線追捕，翌日凌晨在王功地區找到她，在她身上查扣一把沾有血跡的水果刀。周女精神狀況不佳，坦承失手傷害母親卻無法清楚交代原因。