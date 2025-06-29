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女友扯圍巾害倒地 男隔天腦出血亡

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中某酒店馬姓經理和交往10多年的林姓男友吵架，竟猛拉他圍巾12秒勒昏對方，害林後仰撞到後腦，林當下恢復意識不願就醫，時隔2個多小時卻突然昏迷，送醫隔天不治，醫院發現他顱骨、頸椎都骨折還有腦出血，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴馬女。

檢警調查，馬女（59歲）、林男交往逾13年，今年2月9日晚上8點多，兩人在東區住處社區大廳爭吵，馬一氣之下用雙手拉緊林男的圍巾長達12秒，造成對方昏厥倒地撞到後腦。警方獲報到場時，因林男已恢復意識，他也向消防人員表示不需要送醫、不用警方協助，與馬女搭電梯上樓回房間休息。

未料當晚11點多，林男因撞擊後腦傷勢惡化昏迷，馬女趕緊請社區警衛協助叫救護車，林緊急送醫搶救隔天仍死亡，經查其顱骨、頸椎骨折及腦出血。警方接獲醫院轉報再深入追查，10日詢問社區警衛、調閱相關畫面，發現案發現馬、林當晚爭執當下，馬有出手拉圍巾，才造成林倒地撞後腦身亡。

據了解，馬女、林男當天疑因酒後起爭執，但雙方交往多年也無家暴紀錄，且2人體型相當，警方研判馬酒後一時情緒激動，才拉扯林的圍巾造成悲劇。台中地檢署根據證詞、遺體相驗及現場畫面等證據，認定馬嫌疑重大，依家暴傷害致死罪嫌起訴她，全案將由台中地院國民法庭審理。

家暴

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