貨車桶子掉馬路 強酸流滿地波及女騎士

一輛拖板貨車昨日中午行經屏東市建國路時，車上載運磷酸液體的貝克桶掉落破裂，液體噴濺而出造成大面積汙染，環保局派員前往，花了5個多鐘頭才清理完成。圖／民眾提供

一輛載運磷酸液體的拖板車昨天中午行經屏東市建國路時，車上1個貝克桶疑似未固定好，掉落路面破裂，液體噴濺造成大面積汙染，並波及1名女騎士全身紅腫刺痛送醫，環保局獲報前往，花5個多小時才清完。

消防局昨日中午12時18分獲報，有輛拖板車載運的桶裝化學品掉落，液體噴濺騎車經過的女騎士，消防局派員到場處理，被濺到的35歲女子全身紅腫刺痛，皮膚搔癢，急送屏東榮總，所幸無大礙，醫治後已出院。

環保局發現，肇事貨車載運的是純度85%正磷酸液體，桶子掉落噴濺出的酸液流滿馬路後，再經水溝流入下水道，現場因強酸揮發，充滿濃濃嗆鼻化學味，推估約有800、900公斤磷酸流出，環保局人員先以小蘇打粉中和酸鹼，再請消防人員以水柱噴灑，並調動水肥車到水溝下游處抽取廢液，送到合法機構處理。

環保局指磷酸雖不屬於毒性及關注性化學物質，因純度高，流入水溝時，pH值還有2點多，酸度強烈，慎重起見，仍請環境部專業小組前來指導處理。現場人員花5個多小時監測、中和、除汙，至溝水pH值恢復中性才撤離。

據了解，這批磷酸是將調配成磷肥的原料，拖板車才剛裝載從工業區離開，開到建國路就發生桶子掉落意外，環保局表示，汙染地有2處，將依違反廢棄物清理法，汙染路面最重處以6000元罰鍰。

另警方表示，依道路交通管理處罰條例，汽車裝載人客、貨物不穩妥，會處3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。警方提醒，裝載貨物若滲漏、飛散、脫落都可能處罰，造成交通事故，也得負擔賠償責任；提醒用路人遇見裝載貨物車輛，一定要保持安全距離。