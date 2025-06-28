現場濃濃化學味…貨車桶掉落破裂900公斤磷酸竄流 環保局花5小時清汙

一輛拖板貨車今日中午行經屏東市建國路時，車上載運裝著磷酸液體的貝克桶疑似未固定好，一個桶子掉落路面破裂，液體噴濺而出造成大面積汙染，並波及一名騎機車經過的女騎士。環保局獲報後立即派員前往，經過5個多小時才清理完成。

消防局今日中午12時18分獲報，屏東市建國路211號有一輛拖板車通過時，車上桶裝的化學品掉落，液體噴濺到經過的女騎士，消防局派出2車4人處理，將被噴到的35歲女子送往屏東榮總，女子全身紅腫刺痛，皮膚搔癢，所幸並無大礙，醫治後出院。

環保局獲報後立即派員前往處理，經了解桶內裝的是85%正磷酸液體，液體流滿馬路後再流入水溝下水道，強酸揮發後現場充滿濃濃化學味，十分嗆人。環保局預估現場大約有800、900公斤的磷酸流出，警方先封閉一條車道進行處理。

環保局人員先以小蘇打粉中和酸鹼，再請消防人員以水柱噴灑，並調動水肥車到水溝下游處抽取廢液，送到合法機構進行處理。環保局表示，雖然磷酸不屬於毒性及關注性化學物質，但因純度高達85%，剛流入水溝時，檢測結果ph值還有2點多，酸度強烈，慎重起見仍請環境部專業小組前來指導處理。

據了解，這批磷酸是要當成原料，調配成磷肥賣給農民。拖板車才剛從工業區裝載後開出到建國路，疑似因未固定好桶子馬上就掉落。現場人員經過5個多小時監測、中和、除汙終於清理完畢，水溝的水經測量pH值也恢復中性。

環保局表示，該公司已違反廢棄物清理法，汙染路面將處以最重6000元罰鍰；因汙染地有兩處，會分開處罰。警方表示，將依道路交通管理處罰條例，汽車裝載人客、貨物不穩妥，處3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。