影／3遊客海域戲水漂流離岸 台南海巡即刻救援
暑假期間，海巡署艦隊分署第四海巡隊沿岸多功能艇針對轄區海域遊憩活動加強巡邏，今下午2時17分在台南安平觀夕平台外0.2浬處海域發現有2男、1女3名遊客遭離岸流拖離岸際，體力不支在海面上呼救，立即將3人順利救上艇，意識均清楚，僅1男腳部輕微擦傷。
據調查，這3名獲救的遊客分別是21歲馬姓男子、25歲祝姓男子及19歲全姓女子。下午2時30分3人順利被帶回安平漁港安檢所，並由專業救護人員救護，初步檢視後3人意識均清楚，僅馬男腳部輕微擦傷。
經詢問，3人均為外縣市遊客，於安平觀夕平台外海域戲水時，因不熟悉當地海域狀況，不慎遭離岸流拖離岸際，3人體力不支無法游回，幸運被台南海巡隊沿岸多功能1053艇發現，順利獲救上岸。3人對於海巡人員及時救援再三致謝。
第四海巡隊呼籲，近期南部海域因大氣低壓籠罩，常伴隨午後雷陣雨，海象瞬息萬變；民眾從事海上遊憩活動前可先查詢GoOcean海洋遊憩風險資訊平台，查詢該海域海象資訊，穿著防護措施，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全。
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