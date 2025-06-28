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高雄廢棄工寮發現女子陳屍 姊姊送飯驚見妹妹已死亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鳳林一路一處廢棄鐵皮屋今天下午4時30分許驚見女子陳屍案，警消獲報到場，發現死者是56歲王姓女子，報案的王女姊姊指稱，妹妹獨居在鐵皮屋，平日會替她送飯，今天下午帶著便當前往，開門發現妹妹已無氣息；警方初步排除有他殺之嫌。

林園警分局指出，今天下午4時30分許接獲通報，指位於鳳林一路一處鐵皮屋內發現妹妹在屋內已死亡

警消到場了解，發現王姓女子陳屍在廢棄工寮的鐵皮屋，已無生命跡象，救護車未將她送醫；警方調查王女疑和家人相處不睦，獨居於廢棄鐵皮屋內，平時姊姊替她送飯，今天下午王女姊姊帶便當進門時，赫見王女已死亡。

警方在現場採證，發現並無打鬥、破壞痕跡，初步排除他殺嫌疑，全案依規定報請高雄地檢署檢察官相驗，以釐清死因。

高市56歲王姓女子獨居鳳林一路一處廢棄工寮鐵皮屋，王的姊姊今天下午4時30分替她送便當，發現王女已死亡。（示意圖）記者石秀華／攝影
高市56歲王姓女子獨居鳳林一路一處廢棄工寮鐵皮屋，王的姊姊今天下午4時30分替她送便當，發現王女已死亡。（示意圖）記者石秀華／攝影
高市56歲王姓女子獨居鳳林一路一處廢棄工寮鐵皮屋，王的姊姊今天下午4時30分替她送便當，發現王女已死亡。記者石秀華／翻攝
高市56歲王姓女子獨居鳳林一路一處廢棄工寮鐵皮屋，王的姊姊今天下午4時30分替她送便當，發現王女已死亡。記者石秀華／翻攝

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