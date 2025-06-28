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天外飛來鋁梯！工程車國道掉物險砸後車 警提醒恐挨萬元罰單

桃園電子報／ 桃園電子報

國道1號北向64.2公里平鎮路段日前發生工程車樓梯未固定，行駛途中意外掉落的事件。圖／翻攝自WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台
國道1號北向64.2公里平鎮路段日前發生工程車樓梯未固定，行駛途中意外掉落的事件。圖／翻攝自WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台

國道1號北向64.2公里平鎮路段日前發生工程車樓梯未固定，行駛途中意外掉落的事件，幸後方車輛及時反應，未釀成重大事故。國道警察局呼籲所有用路人，行車時務必確保所載運物品嚴密覆蓋及牢固綑綁，避免滲漏、飛散或脫落，避免造成交通危險。

國道警察指出，載運物品若未妥善固定，除可能導致交通意外，依《道路交通管理處罰條例》可處新臺幣3,000元以上至1萬8,000元以下罰鍰，若因疏忽導致重傷或死亡，還將依法吊扣或吊銷駕照，維護道路安全是每位駕駛人的責任。

警方再次提醒，駕駛人應提升安全意識，做好物品的固定與覆蓋工作，不僅保護自身安全，也避免危害其他用路人的生命財產，攜手共同營造安全順暢的行車環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國道行駛樓梯突掉落險砸後車 警提醒恐挨萬元罰單

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