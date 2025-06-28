影／刑事局旁鬥毆…Uber疑違停開車門撞騎士 一家大小「助陣」全進警局

今天下午1時許，台北市忠孝東路4段553巷，位於刑事警察局外面的巷弄，48歲郭姓UBER司機，紅線違停情況下未注意後方車況，開車門時疑要擦撞到41歲張姓男子騎乘機車，張男搭載兩名小孩，被擦撞後相當生氣與郭男理論，最後妻子也帶著一名小孩到場支援，雙方演變成打架，轄區警方將雙方帶回派出所。

張男一家有兩大三小成員，下午分成兩輛機車行經忠孝東路4段553巷，當時郭姓男子正要上車，開車門時疑似要擦撞張男騎乘機車，張男反應迅速向一旁閃躲，郭男也嚇一跳查看。

張男轉彎回車到郭男身旁，大聲怒斥對方，起初為口角衝突，不久張男妻子騎乘機車搭載一名小孩也回到現場，雙方一言不合，竟演變成肢體衝突，張家兩大兩小動手，竟把郭男打趴在地，刑事局駐衛警連忙上前阻擋，並通報轄區警方到場處理。

警方到場後，發現有人受傷，立即叫救護車到場；醫治後將雙方帶返所偵辦。初步了解，雙方皆有擦挫傷，訊後將依傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。