影／金門大橋首起火燒車 監視器曝光驚險畫面「瞬間燒成火球」

金門大橋今日14時16分發生首起自撞起火車禍，一輛自小客車疑似因輪胎爆胎導致打滑，自撞橋面分隔島後起火燃燒，車上林姓駕駛與乘客共2人驚險脫困，無人受傷，警消獲報立刻出動前往救援管制橋上車輛通行，迅速將火勢撲滅，車輛已完全燒毀，事故原因由警消調查中。

金門縣消防局於14時10分接獲報案，指稱金寧鄉金門大橋湖下端有車輛起火，一輛自小客車卡在分隔島上，並起火燃燒，消防局獲報後迅速調派4輛各式消防車與12名消防人員前往現場，並由第一大隊大隊長董必文擔任現場指揮官。

救援人員抵達時發現，自小客車卡在分隔島上並已起火，所幸駕駛與乘客已自行脫困，消防人員立即部署兩條水線搶救，短時間內將火勢撲滅並持續為車體降溫，避免復燃，事故造成該輛自小客車全毀，所幸未釀人員傷亡。

警方調查指出，林姓駕駛當時正沿金門大橋往烈嶼方向行駛，行至約1公里處時先聽到爆胎聲響，隨即車輛打滑失控自撞分隔島，緊接著不明原因起火，現場經金城分局對駕駛實施酒測，未發現酒精反應，詳細肇因仍待進一步釐清。

事故發生後，金門警消先是單線雙向管制通行，隨後將車體移離並由環保局人員清理現場油污與雜物，道路於清潔完成後恢復雙向正常通車。

消防局呼籲，駕駛人應隨時注意車況並保持安全距離，遇有車輛事故或火警，請立即撥打119，詳細說明事故情形與人員狀況，以利爭取黃金救援時間。