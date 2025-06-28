快訊

「鹿鼎記」李小飛驟逝！抗癌半年器官衰竭享壽76歲 兒證實死訊

「嚇到哭不出來」陸配小微回貴州喊害怕 自曝深夜接恐嚇電話

出訪捷克險遭陸外交官尾隨追撞 蕭美琴回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／金門大橋首起火燒車 監視器曝光驚險畫面「瞬間燒成火球」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門大橋今日14時16分發生首起自撞起火車禍，一輛自小客車疑似因輪胎爆胎導致打滑，自撞橋面分隔島後起火燃燒，車上林姓駕駛與乘客共2人驚險脫困，無人受傷，警消獲報立刻出動前往救援管制橋上車輛通行，迅速將火勢撲滅，車輛已完全燒毀，事故原因由警消調查中。

金門縣消防局於14時10分接獲報案，指稱金寧鄉金門大橋湖下端有車輛起火，一輛自小客車卡在分隔島上，並起火燃燒，消防局獲報後迅速調派4輛各式消防車與12名消防人員前往現場，並由第一大隊大隊長董必文擔任現場指揮官。

救援人員抵達時發現，自小客車卡在分隔島上並已起火，所幸駕駛與乘客已自行脫困，消防人員立即部署兩條水線搶救，短時間內將火勢撲滅並持續為車體降溫，避免復燃，事故造成該輛自小客車全毀，所幸未釀人員傷亡。

警方調查指出，林姓駕駛當時正沿金門大橋往烈嶼方向行駛，行至約1公里處時先聽到爆胎聲響，隨即車輛打滑失控自撞分隔島，緊接著不明原因起火，現場經金城分局對駕駛實施酒測，未發現酒精反應，詳細肇因仍待進一步釐清。

事故發生後，金門警消先是單線雙向管制通行，隨後將車體移離並由環保局人員清理現場油污與雜物，道路於清潔完成後恢復雙向正常通車。

消防局呼籲，駕駛人應隨時注意車況並保持安全距離，遇有車輛事故或火警，請立即撥打119，詳細說明事故情形與人員狀況，以利爭取黃金救援時間。

金城分局提醒，行車途中若遇輪胎爆胎切勿急踩煞車，應放開油門減速並穩住方向盤，開啟警示燈滑至路邊。若車輛無法控制，也可藉由摩擦護欄減速，避免翻覆。另如事故後車輛暫停於路邊，應依「開、放、離、撥、拍、移、等」七步驟確保人車安全，尤其在夜間或視線不佳處，應加大故障標誌距離，提醒後方車輛。

金門大橋今日下午發生首起自撞起火車禍，車上林姓駕駛與乘客2人驚險脫困，2人站在車前看到車輛被大火吞噬，相當驚恐。圖／民眾提供
金門大橋今日下午發生首起自撞起火車禍，車上林姓駕駛與乘客2人驚險脫困，2人站在車前看到車輛被大火吞噬，相當驚恐。圖／民眾提供
金門大橋今日下午發生首起自撞起火車禍，消防人員到場立即進行灌救，短時間將火勢撲滅。圖／金門縣消防局提供
金門大橋今日下午發生首起自撞起火車禍，消防人員到場立即進行灌救，短時間將火勢撲滅。圖／金門縣消防局提供
金門大橋今日14時16分發生首起自撞起火車禍，一輛自小客車疑似因輪胎爆胎導致打滑，自撞橋面分隔島後起火燃燒，整輛車成火球。圖／金門縣消防局提供
金門大橋今日14時16分發生首起自撞起火車禍，一輛自小客車疑似因輪胎爆胎導致打滑，自撞橋面分隔島後起火燃燒，整輛車成火球。圖／金門縣消防局提供
金門大橋今日下午發生首起自撞起火車禍，警消調查起火原因。圖／金門縣警察局提供
金門大橋今日下午發生首起自撞起火車禍，警消調查起火原因。圖／金門縣警察局提供
金門大橋今日下午發生首起自撞起火車禍，消防人員到場立即進行灌救，短時間將火勢撲滅。圖／金門縣消防局提供
金門大橋今日下午發生首起自撞起火車禍，消防人員到場立即進行灌救，短時間將火勢撲滅。圖／金門縣消防局提供

金門大橋 車禍 自撞

延伸閱讀

影／疑爆胎自撞…金門大橋首起火燒車「濃煙竄天」 情侶急跳車逃生

拜3下藏懷裡...土地公廟偷「不二坊」蛋黃酥 網友罵竊賊：忍心嗎？

台中22歲牛郎欠債慘遭毆死！老闆還刪監視器想滅證...判12年

南韓首爾地鐵5月31日縱火案 車廂內監視器畫面曝光

相關新聞

影／金門大橋首起火燒車 監視器曝光驚險畫面「瞬間燒成火球」

金門大橋今日14時16分發生首起自撞起火車禍，一輛自小客車疑似因輪胎爆胎導致打滑，自撞橋面分隔島後起火燃燒，車上林姓駕駛...

影／疑爆胎自撞…金門大橋首起火燒車「濃煙竄天」 情侶急跳車逃生

金門大橋今日下午2時10分發生首起火燒車事件，一輛自大金門開往小金門的小客車，疑因爆胎不慎撞上路緣石導致油箱破裂，車輛隨...

北市64歲獨居婦才要去做健檢...卻陳屍床上 家屬慟：沒病史

台北市北投區64歲林姓婦人前天跟同事相約至醫院做健康檢查，同事中午發現聯繫不上焦急報警，警方陪同至住處查看，頻頻按電鈴未...

貨車桶未固定好掉落馬路 桶內磷酸噴濺女路人

屏東縣一輛貨車今日中午行經屏東市建國路時，車上的桶子忽然掉落到馬路上，裡面不明液體噴濺到行人，造成一名女子全身紅腫刺痛，...

拜3下藏懷裡...土地公廟偷「不二坊」蛋黃酥 網友罵竊賊：忍心嗎？

有人在社群網站「彰化人大小事」貼文，稱彰化市中庄里土地公廟供品遭竊，從監視器發現是一名阿伯涉案，PO文者稱，被偷供品有一...

高雄蜂群攻擊路人 3健行登山客今在大崗山遭蜂螫送醫

高雄市田寮區大崗山山區今天上午傳出蜂群攻擊民眾意外，有3名前往健行的民眾上午8時許在途經林中小徑時，突然被攻擊狂螫，嚇得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。