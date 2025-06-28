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雲林快樂義消人鍾宗文 一生奉獻消防35年獲表揚
雲林縣政府今天頒發114年義勇消防人員年資標獎牌，表揚服務義消滿35年鍾宗文、榮獲行政院第23屆金馨獎「性別平等故事獎」廖淑伶等141名義消人員。經營花坊的鍾宗文感謝家人的支持，讓他在工作之餘能做自己最喜歡的消防工作，只要體力允許他會持續做下去。
表揚典禮由雲林縣長張麗善、也是雲林義消總隊長的議長黃凱共同主持，立委張嘉郡、斗六市長林聖爵、議員林岳璋、賴淑娞、簡慈坊等多人到場見證義消兄弟的榮耀。
虎尾鎮70歲鍾宗文，經營花店，之所以投入義消，他說，35年前花店旁邊發生深夜民宅火警，看到消防人員徹夜未眠救火，除讚賞消防員的英勇和體力，也看到因他們的努力，未讓火災擴大，讓他起心動念加入義消。
30多年來，鍾宗文再忙只要聽聞警報響起，都先放下手邊工作，立即奔往火場，「救人是一輩子人生樂事」，他說，從救災中最能讓人感觸幸福和快樂，也更珍惜生命，令他印象深刻，在一次民宅火警，他想衝入救援，忽有民眾大聲喊住他，下一秒屋頂塌陷下來，一切像是冥冥中註定與回報，讓他更喜歡這項工作，35年歲月不短也不長，只要還有體力就會做下去。
縣長張麗善表示，今天有百餘位服務滿10、20、30、35年的義消獲表揚，感謝他們多年投入協助救災、救人及各類防火宣傳，年資標獎牌不僅是榮譽的象徵，更是每位義消長年犧牲奉獻的見證。
消防局長林文山也表示，全縣共1100多名義消，縣府近年也積極提升救災設備，導入智慧科技救災、如無人機、熱感應器等先進器材，提高救災能量，保護消防、義消人員安全。
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