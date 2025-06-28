門沒關引賊…男闖出租套房「偷女性用品」 清水警當場逮獲移送

沙鹿區北勢東路某出租套房近來常發生有竊嫌入內行竊，清水警方昨晚獲報疑似出現竊賊闖入出租套房後，警方迅即到場，會同房東查看，現場查獲43歲施男竊嫌正在作案，立即逮捕並帶回偵查，了解是否涉及其他竊盜案件，全案依加重竊盜、毀損、侵入住居罪嫌，移送台中地檢署偵辦，並建請預防性羈押。

清水分局表示，6月27日22時許，接獲北勢東路某出租套房房東通報監視器拍攝到有竊賊進入後，當場抓到43歲施男竊嫌正在套房內一一偷取女性用品，經執行附帶搜索，在他的身上查扣項鍊1條、香水1瓶、女性內褲1件及褲襪等物，立即現行逮捕並帶回分局偵查。

警方表示，沙鹿區有不少學生套房出租，由於年輕人進出時不習慣順手關門，讓竊賊有可趁之機，用闖空門方式入內行竊得手財物，但此次在施嫌身上查扣到的都是女性用品，警方擔心他也可能涉及其他竊盜案件，將其移送台中地檢署偵辦，並建請預防性羈押。