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影／疑爆胎自撞…金門大橋首起火燒車「濃煙竄天」 情侶急跳車逃生
金門大橋今日下午2時10分發生首起火燒車事件，一輛自大金門開往小金門的小客車，疑因爆胎不慎撞上路緣石導致油箱破裂，車輛隨即起火燃燒、濃煙竄天，所幸車上年輕情侶反應迅速，及時跳車逃生，並無人員傷亡。詳細起火原因，正由警方調查中。
目擊者楊姓男子指出，事發當時大橋上的車流不少，他看到肇事車輛在上橋不久後突自撞路緣石，一開始是小火，但瞬間竄出大量火焰，整輛車被大火吞噬，駕駛與女友急忙逃出，驚魂未定地站在一旁觀望。現場其他車輛駛近後，紛紛停車關切並拍照錄影，場面一度混亂。
由於火勢猛烈，後方車輛為防波及，在警方指揮下緊急撤離，現場交通一度大打結，好在金城警分局與金門縣消防局接獲通報後迅速趕抵現場，20分鐘內控制火勢，成功撲滅火災，未釀人員受傷。
據了解，現場民眾初步猜測，可能是車子爆胎擦撞路緣石，與駕駛不熟悉路況或經驗不足有關，確切起火原因仍有待進一步調查釐清。事後，現場交通已全面恢復順暢，橋面也進行清理，未影響後續通行。
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