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精障男迷途受困超商內 壢警憑「這一物」確認身分

桃園電子報／ 桃園電子報

中壢警分局普仁派出所於昨(27)日19時許接獲熱心民眾報案，稱長沙路一間超商內有男子疑似迷途，普仁所警員莊竣翔、陳庭嘉立即趕赴了解，現場該男子無法清楚說明自身姓名及住址，疑似精神障礙患者，員警協助辨識身分幫助他回家。

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員警協助辨識男子身分幫助他回家。圖：讀者提供

據悉，當時男子站在超商內，店員表示這名男子自稱忘記回家的路。員警關心詢問男子年籍資料時，男子雖然能對話，但無法提供任何身分資訊，也沒有攜帶任何證件在身上。正一籌莫展之際，員警發現他身上帶有一串疑似機車鑰匙，員警便機警的嘗試拿鑰匙逐一比對店外機車，成功找到相吻合的一部登記於某公司名下機車，隨即通報派出所值班人員協助聯繫該公司，確認身分為87年次古姓男子，同時亦順利聯絡上他的家人

古父說，古男患有嚴重精神疾病，近日自行停藥導致病情復發，稍早趁家人不注意時自行騎乘家中機車外出，家屬已焦急外出尋找多時，得知其下落後感激萬分，古父隨即陪同古男安全返家。

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古男患有嚴重精神疾病，近日自行停藥導致病情復發，稍早趁家人不注意時自行騎乘家中機車外出。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰表示，警方秉持視民如親的精神，為民眾提供必要協助維護社會安全，同時呼籲家屬平時應多關懷、留意高齡或患有失智症、精神疾病的親人狀況，建議主動申請愛心手鍊、指紋建檔或配戴智慧防走失裝置，讓警方在第一時間能迅速協助辨識與聯繫家屬。

本文章來自《桃園電子報》。原文：精障男迷途受困超商內 壢警憑「這一物」確認身分

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