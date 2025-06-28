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影／三重休旅車恍神追撞 貨車翻覆衝向檳榔攤2人送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區自強路上午發生翻車事故，1輛休旅車的駕駛自稱恍神，突然斜行橫越2線車道疾駛向道路中線，差點衝到逆向車道，結果追撞前方小貨車導致貨車失控衝向右側路肩，側翻在檳榔攤前。事故車2名駕駛肢體擦挫傷送醫。

49歲吳姓司機駕駛小貨車，原本好端端開在自強路四段往三和路方向，後方突然被休旅車猛烈追撞，受到驚嚇疑似誤踩油門並劇烈向右打方向盤，導致貨車失去重心衝向路旁檳榔攤側翻，波及1輛停放路旁機車。

休旅車45歲郭姓駕駛自稱一時恍神，不自覺讓車從外側車道向左斜前方加速，衝向道路中線追撞貨車，差點就衝到逆向車道，對向1輛計程車嚇得緊急閃避。

休旅車撞擊後，車頭嚴重受損，水箱破裂開始冒出白煙，路旁機車行員工見狀連忙拿滅火器衝上前滅火。事故車2名駕駛均未飲酒，皆受到輕微擦挫傷，稍後由救護車送醫包紮，詳細肇事原因尚待調查釐清。

新北市三重區自強路，上午有1輛休旅車突然疾駛向道路中線，差點衝到逆向車道，結果追撞前方小貨車導致貨車失控衝向右側路肩，側翻在檳榔攤前。對向1輛計程車嚇得緊急閃避。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區自強路，上午有1輛休旅車突然疾駛向道路中線，差點衝到逆向車道，結果追撞前方小貨車導致貨車失控衝向右側路肩，側翻在檳榔攤前。對向1輛計程車嚇得緊急閃避。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區自強路上午發生翻車事故，小貨車被追撞失控衝向右側路肩，側翻在檳榔攤前，波及1輛機車。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區自強路上午發生翻車事故，小貨車被追撞失控衝向右側路肩，側翻在檳榔攤前，波及1輛機車。記者林昭彰／翻攝
休旅車衝向道路中線追撞前方貨車，車頭嚴重受損，水箱破裂冒出白煙，路旁機車行員工見狀連忙拿滅火器衝上前滅火。記者林昭彰／翻攝
休旅車衝向道路中線追撞前方貨車，車頭嚴重受損，水箱破裂冒出白煙，路旁機車行員工見狀連忙拿滅火器衝上前滅火。記者林昭彰／翻攝

車道 車禍 休旅車

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