拜3下藏懷裡...土地公廟偷「不二坊」蛋黃酥 網友罵竊賊：忍心嗎？

有人在社群網站「彰化人大小事」貼文，稱彰化市中庄里土地公廟供品遭竊，從監視器發現是一名阿伯涉案，PO文者稱，被偷供品有一盒六顆裝的「不二坊蛋黃酥」，是他老闆日夜思念，「阿伯真懂吃，卻忍心讓老闆晚上為了蛋黃酥睡不著」。

依監視器畫面，這位的阿伯是昨天上午8時10分騎機車到土地公廟外，停好車後，脫下安全帽，戴著棒球帽，走進土地公廟裡，他在供桌前，先拿起一盒六顆裝的「不二坊蛋黃酥」，在拜了3下，就塞進夾克內，另外拿了一盒餅乾及抓了幾把糖放進口袋，隨後騎機車離開，前後不到兩分鐘。

今天即有網友在臉書社群「彰化人大小事」PO 文， 「彰化有名的小吃有肉圓#不二坊 #蛋黃酥，土地公喜歡，連這個阿伯也喜歡，但可以還我老闆蛋黃酥嗎？他日夜思念的蛋黃酥，為了吃這幾顆，已減食半個月，你卻輕輕鬆鬆的把他拿走，無聲無息、熟門熟路的塞入懷裡，你至少也留一顆讓他回味一下吧，拜託，你可以還他嗎？你忍心他晚上為了蛋黃酥睡不著嗎？阿伯真懂吃，你真的很懂吃 ，讚！」

這名網友的PO文內容，獲得不少回響，有的認為很有趣，有的人認為「就當做結緣品布施，有的說，「還知道要拜三下才能拿，有在尊重神明」，但也有人認為「敗壞道德風氣不可長，姑息養奸，應報警處理」。

彰化警分局大竹派出所表示，針對此一土地公廟供品失竊案，警方未接獲報案，但會依監視器從這名阿伯所乘的機車車牌，追查出身分調查。