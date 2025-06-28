突恍神...基隆基金二路小客車撞分隔島「烏龜翻」 連輪都撞飛

60歲鄭姓男子今天上午9點多開車行經基隆市安樂區基金二路，突失控自撞路中分隔島後翻覆，四輪朝天，消防人員將他救出，意識清楚，多處擦挫傷送醫。由於撞擊力道大，還有一顆輪子飛出躺路中。

基隆市消防局獲報安基金二路今天上午9時27分，一輛小客車往金山方向行駛，撞上分隔島後翻車，鄭男疑受困車內，消防人員救出後送醫救治，警方到場採證釐清事故發生原因。事故後車流一度回堵，警方疏導後已排除現場，恢復順暢。

警方調查，鄭男頭、手、腳有多處有擦挫傷，意識清楚，並無酒駕，鄭男向警方說，行經該路段時突然恍神，失控自己撞上分隔島，就翻車了，他也不知為何會這樣。