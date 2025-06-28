高雄蜂群攻擊路人 3健行登山客今在大崗山遭蜂螫送醫

高雄市田寮區大崗山山區今天上午傳出蜂群攻擊民眾意外，有3名前往健行的民眾上午8時許在途經林中小徑時，突然被攻擊狂螫，嚇得3人急忙逃下山，頭部、背部及臉全是紅腫，被緊急送往高雄秀傳醫院救治，幸暫無大礙。

據了解，3名遭蜂螫的民眾今天上午相約前往大崗山，但在咕咾石步道位置附近時，55歲薛男與友人59歲楊女及59歲黃女等3人突然遇到不知名的蜂群攻擊叮咬，3人來不及看清是什麼蜂種，就轉身往外跑，過程中蜂群還追了上來持續攻擊。

3人一路跑出樹林，才經由手機報警求救，而幾人互相檢查傷勢，發現薛男耳朵、楊女背部、黃女臉、手等處都受傷，3人被送往高雄秀傳醫院救治，所幸皆意識清楚無生命危險。