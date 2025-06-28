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爭風吃醋談判遭毆 屏東7旬爺護孫心切也遭「流拳」波及

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東伍姓男子在網路交友軟體認識一名女子，互動頻繁惹得女子正牌男友賴男不滿，雙方相約談判。賴男約了3名友人助陣，一言不合4人一起毆打伍男，伍男的爺爺因不放心孫子跟著出門，也遭池魚之殃一起被打，爺孫兩人後一起送醫，幸無大礙。

潮州警分局26日晚上11時許獲報，在潮州鎮潮昇路與文化路口有民眾打架，警方派員到場，經了解，15歲的伍姓男子在網路認識一名女網友，雙方互動惹得女子19歲的正牌男友賴男不悅，約伍男談判，要他道歉。

伍男70歲的爺爺見孫子要出門時心神不寧，覺得有異，便跟隨前往。賴男也約了3名友人助陣，雙方見面一言不合，賴男等4人隨即一起徒手毆打伍男，爺爺護孫心切，立即上前勸阻，也遭到「流拳」波及不慎受傷。

後爺孫兩人雙雙就醫檢查，兩人均為擦挫傷，無生命危險。警方調閱周邊監視器畫面掌握涉案車輛，並傳賴男昨日下午到案說明，訊後依涉妨害秩序及傷害罪嫌送辦。

伍男與人談判，爺爺因不放心孫子跟著出門，也遭池魚之殃一起被打。記者潘奕言／攝翻
伍男與人談判，爺爺因不放心孫子跟著出門，也遭池魚之殃一起被打。記者潘奕言／攝翻

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