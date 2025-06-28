新竹18尖山百年石觀音被偷...市府報警 民代籲納文資保護

新竹市十八尖山現保存日治時期24尊石觀音佛像，市議員黃文政指出，近來其中1尊佛像竟憑空消失，市府竟回該石觀音沒有登錄為文化資產、沒有單位可以負責。市府表示，已請警方調查，並依文資法邀集委員現勘，釐清其文資潛力。

新竹市議員黃文政指出，十八尖山於日治時期設立33尊石觀音佛像，這些佛像為1929年（昭和4年）結合日本「西國33所巡禮」與台灣本土信仰設立，並自日本山口縣定製運送來台。類似石觀音在台北觀音山、基隆月眉山、宜蘭及基隆仙洞巖等地亦有分布。

黃文政說，1970年因自由車場開發，已導致部分石觀音佛像遺失，目前僅存24尊。登山客走訪十八尖山時，沿途可見不同姿態的石觀音，亦有信眾特地前來祭拜。但近來有民眾向他陳情，擁有近百年歷史、重達100公斤、高約100公分的第6尊石觀音，竟在遊客、登山客頻繁出入的步道上憑空消失。

黃文政強調，全台石觀音保存案例中，台北觀音山、基隆月眉山、北投靈山大慈寺等地都已結合廟宇、地方士紳與公私資源共同維護，地方政府多設有巡查或認養制度。相較之下，新竹十八尖山作為台灣少數仍具完整保存規模的地點，更應積極保護，避免重蹈遺失覆轍。

新竹市文化局表示，有關十八尖山「石觀音佛像」並非竹市古物，其疑似失竊案，文化局於收到民眾通報時，立即通報十八尖山管理單位「公管中心」，並請其加強控管。有關黃文政議員提出石觀音具潛在文資價值，將依文資法邀集委員現勘，以釐清其文資潛力。

新竹市公管中心表示，中心已至新竹市警察局第二分局東勢派出所完成報案程序，後續將持續配合警方調查，並視情況採取相關應對措施。