快訊

疑爆胎自撞…金門大橋首起火燒車「濃煙竄天」 情侶急跳車逃生

徐乃麟自曝吃這道上海名菜中毒 連拉5天險沒命「從此有陰影」

一票大咖現身！貝佐斯3天「威尼斯世紀婚禮 」 創造逾300億經濟效益

9旬翁徒步走整夜迷途困坐超商 八德警協尋助平安返家

桃園電子報／ 桃園電子報

八德分局八德派出所員警張雅筑昨(27)日接獲談姓民眾報案，稱他90歲的老父親外出未歸，請警方協尋，恰巧轄內建國路便利商店也報案，有名老人獨坐店內座位區許久疑似走失，員警立即趕往查證。員警到達現場後，見老翁獨坐在便利商店內，經核對身分，確認就是協尋中的談姓老翁，老翁看見警察來，知道兒子正在找他，於是信任的跟著員警搭車返回派出所。

813864 0
老翁看見警察來，知道兒子正在找他，於是信任的跟著員警搭車返回派出所。圖：警方提供

據悉，老翁家住在榮興路，於前一天晚間就徒步離家，到處遊走了一整晚，走到3公里外累了就在便利商店休息，家屬早上要請父親吃早餐才發現不在家，看了監視器發現父親前一天晚間就出門，老翁沒有失智情形，但是年紀大記憶力差，平常也都在附近散步，怎知這次出門找不到回家路，隨身攜帶的手機也弄丟了，感謝熱心民眾及警方幫忙讓老翁能平安返家。

813862 0
老翁於前一天晚間就徒步離家，到處遊走了一整晚，走到3公里外累了就在便利商店休息。圖：警方提供

八德分局提醒，家中如有年長家人，應避免讓其單獨外出，注意其可能活動範圍，並穿有聯絡方式之衣物、飾品、證件，民眾如遇疑似走失老人，多給予關心詢問，並撥打110報警處理。

本文章來自《桃園電子報》。原文：9旬翁徒步走整夜迷途困坐超商 八德警協尋助平安返家

延伸閱讀：

  1. 大溪春節熱門景點湧人潮 交管詳情這裡看
  2. 桃園南崁溪這處啟動護岸改善工程 打造親水休憩路廊

警察 便利商店

延伸閱讀

只問心情不問速度 張善政宣布八德兒美館轉型方向

補助款遭砍！張善政親赴行政院拜會 卓榮泰反應曝

桃園八德4千戶無預警停電 抓到「兇手」了

女子誤信假檢調辦案欲匯款 八德警銀聯手及時攔阻

相關新聞

影／疑爆胎自撞…金門大橋首起火燒車「濃煙竄天」 情侶急跳車逃生

金門大橋今日下午2時10分發生首起火燒車事件，一輛自大金門開往小金門的小客車，疑因爆胎不慎撞上路緣石導致油箱破裂，車輛隨...

北市64歲獨居婦才要去做健檢...卻陳屍床上 家屬慟：沒病史

台北市北投區64歲林姓婦人前天跟同事相約至醫院做健康檢查，同事中午發現聯繫不上焦急報警，警方陪同至住處查看，頻頻按電鈴未...

貨車桶未固定好掉落馬路 桶內磷酸噴濺女路人

屏東縣一輛貨車今日中午行經屏東市建國路時，車上的桶子忽然掉落到馬路上，裡面不明液體噴濺到行人，造成一名女子全身紅腫刺痛，...

拜3下藏懷裡...土地公廟偷「不二坊」蛋黃酥 網友罵竊賊：忍心嗎？

有人在社群網站「彰化人大小事」貼文，稱彰化市中庄里土地公廟供品遭竊，從監視器發現是一名阿伯涉案，PO文者稱，被偷供品有一...

高雄蜂群攻擊路人 3健行登山客今在大崗山遭蜂螫送醫

高雄市田寮區大崗山山區今天上午傳出蜂群攻擊民眾意外，有3名前往健行的民眾上午8時許在途經林中小徑時，突然被攻擊狂螫，嚇得...

門沒關引賊…男闖出租套房「偷女性用品」 清水警當場逮獲移送

沙鹿區北勢東路某出租套房近來常發生有竊嫌入內行竊，清水警方昨晚獲報疑似出現竊賊闖入出租套房後，警方迅即到場，會同房東查看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。