八德分局八德派出所員警張雅筑昨(27)日接獲談姓民眾報案，稱他90歲的老父親外出未歸，請警方協尋，恰巧轄內建國路便利商店也報案，有名老人獨坐店內座位區許久疑似走失，員警立即趕往查證。員警到達現場後，見老翁獨坐在便利商店內，經核對身分，確認就是協尋中的談姓老翁，老翁看見警察來，知道兒子正在找他，於是信任的跟著員警搭車返回派出所。

老翁看見警察來，知道兒子正在找他，於是信任的跟著員警搭車返回派出所。圖：警方提供

據悉，老翁家住在榮興路，於前一天晚間就徒步離家，到處遊走了一整晚，走到3公里外累了就在便利商店休息，家屬早上要請父親吃早餐才發現不在家，看了監視器發現父親前一天晚間就出門，老翁沒有失智情形，但是年紀大記憶力差，平常也都在附近散步，怎知這次出門找不到回家路，隨身攜帶的手機也弄丟了，感謝熱心民眾及警方幫忙讓老翁能平安返家。

老翁於前一天晚間就徒步離家，到處遊走了一整晚，走到3公里外累了就在便利商店休息。圖：警方提供

八德分局提醒，家中如有年長家人，應避免讓其單獨外出，注意其可能活動範圍，並穿有聯絡方式之衣物、飾品、證件，民眾如遇疑似走失老人，多給予關心詢問，並撥打110報警處理。

本文章來自《桃園電子報》。原文：9旬翁徒步走整夜迷途困坐超商 八德警協尋助平安返家