台中人注意！北區4路口半年抓3.5萬件違規 事故降6成

台中市北區新設置4處科技執法設備，在車禍事故熱點針對闖紅燈、跨越雙白線及不禮讓行人等違規取締，警方統計半年內已經開出3萬5613件罰單，但發生事故件數從去年同期125件，下降至47件，減少達6成，可見科技執法成效，也請民眾遵守道路規則以免受罰。

台中第二分局指出，台中市去年12月1日起新增27處科技執法設備，北區有4處分別為「中清路與五權路口」、「雙十路與精武路口」、「崇德路與太原路」及「三民路與育才北路」。

警方統計，2024年12月1日至2025年6月1日，4處路口共發生47件交通事故（平均每月7.8件），較去年同期125件（平均每月20.9件）減少78件，事故率大幅下降。其中，崇德路與太原路口成效明顯，事故數從去年同期的33件降至10件。

警方根據事故熱點數據分析，在交通事故頻繁路口增設全天候運作的科技執法設備，針對闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線行駛，及未停讓行人等高風險違規行為取締。

警方說，科技執法設備設置6個月內，4個路口共舉發交通違規案件3萬5613件。其中，崇德路與太原路口錄得違規案件最多，共1萬8057件，其次為中清路與五權路口1萬7109件。