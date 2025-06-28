高雄BMW駕駛疑不滿女騎士停路中待轉 按喇叭逼車慘了
高市一輛BMW駕駛25日晚間9時13分許，行經三民區吉林街，疑不滿前方一名騎機車的女騎士停路中待轉，影響其行車路線，在後方長按喇叭後，還緊貼女騎士逼車、攔車嗆聲，過程被PO網；警方指，BMW駕駛有4項違規，可開罰至少總計4萬3800元罰鍰。
網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，本月25日晚間9時13分許，一名女子騎機車行經高市三民區察哈爾街和吉林街口，後方一輛BMW疑不滿女騎士停在路中間待轉，除長按喇叭外，還緊貼逼車，最後攔車嗆女騎士。
轄區三民一警分局指出，目前尚未接獲相關報案，經檢視影片內容，該輛BMW駕駛疑有蓄意阻擋重機車駕駛行為，涉刑法第304條強制罪，經擴大調閱監視器，已掌握該車車主陳姓男子（31歲）身分，將通知到案說明，釐清案情。
此外，陳男涉違反多項交通違規行為，包括任意攔停車輛、任意以迫近方式迫使他車讓道、跨越雙黃線行駛以及逆向行駛等情事，將依違反道路交通管理處罰條例予以開單告發，罰鍰最低總計可罰4萬3800元。
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