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32歲男跨3縣市竊取車內財物 大甲警方新竹逮捕歸案

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

32歲陳男涉嫌橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市等3縣市偷竊汽車內財物，並於今年5月至6月期間，在台中市至少犯下4起車內財物竊盜案，大甲警方抽絲剝繭查出，陳嫌近來藏身新竹縣後，經三地警方通力合作分析比對各項跡證後，迅速鎖定嫌犯所偷贓車，循線展開查緝歸案，依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

大甲分局表示，陳嫌先於苗栗縣頭份市竊取1輛機車後，再趁半夜騎到台中市外埔、后里一帶隨機犯案，偷取車內財物，造成多位被害車主的財損達新台幣10萬8700元、日幣6千元，甚至偷走1個價值高達2萬元的名牌LV皮夾。警方接獲報案後，立即組成專案小組循線展開地毯式蒐查與查訪。

大甲分局專案小組經多日追查後，終於成功在新竹縣一間網咖內查獲陳嫌，當場起獲尚未變賣之贓物（名牌LV皮夾1個）。對於其餘贓物去向，陳嫌聲稱已花用殆盡，目前警方正持續釐清贓款流向，同時擴大清查、比對是否有涉及其他竊案，並請受害民眾前往指認。

警方呼籲民眾車輛停放時，應妥善保管個人物品，切勿將貴重財物留置於車內，下車後，也應檢查車門有無上鎖，以防宵小有機可乘。

32歲陳嫌橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市等3縣市隨機進行汽車連續竊盜，被警方循線查緝歸案。圖／大甲警方提供
32歲陳嫌橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市等3縣市隨機進行汽車連續竊盜，被警方循線查緝歸案。圖／大甲警方提供
32歲陳嫌橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市等3縣市隨機竊盜汽車內財物，被警方循線查緝歸案。圖／大甲警方提供
32歲陳嫌橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市等3縣市隨機竊盜汽車內財物，被警方循線查緝歸案。圖／大甲警方提供
32歲陳嫌橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市等3縣市隨機竊盜汽車內財物。圖／大甲警方提供
32歲陳嫌橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市等3縣市隨機竊盜汽車內財物。圖／大甲警方提供
32歲陳嫌騎贓車橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市等3縣市隨機竊盜汽車內財物，被警方循線查緝歸案。圖／大甲警方提供
32歲陳嫌騎贓車橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市等3縣市隨機竊盜汽車內財物，被警方循線查緝歸案。圖／大甲警方提供

竊盜 新竹

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