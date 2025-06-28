影／台中豐原廟東夜市夾娃娃機店凌晨起火 波及隔壁兩家店

豐原廟東夜市一家夾娃娃機店今天凌晨2時44分傳出火警，台中市消防局獲報後，立即出動第一大隊、豐原分隊等共計6單位，出動各式消防車前往撲滅火勢，初判現場2戶起火建築均為3層樓水泥建物，火勢於3時00分控制，3時44分撲滅，無人員傷亡。

警消指出，先是一家夾娃娃機店起火，火勢延燒相當迅速，造成相鄰的臭豆腐攤與3C電子產品店兩店家受損；由於豐東夜市的巷弄狹小，消防車難以進入，搶救有難度，幸消防人員搭起水線，在優勢人力下控制火勢，現場無人受困，但店內32部夾娃娃機台全被燒毀，目前財物損失尚待業者自行估計。