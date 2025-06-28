律師涉教唆打女牙醫 拘提6人

檢警偵辦台北市沈姓女牙醫遭暴打案，昨拘提竹聯幫靜安會大哥夏尉瀧（白衣者）到案，詢後移送台北地檢署複訊。記者蕭雅娟／攝影

男子周子鈞上月前往台北市松山區一間牙醫就診，因聲稱「洗牙太痛」，失控暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是竹聯幫靜安會大哥夏尉瀧、律師閻道至涉及教唆，昨天攻堅拘提六人到案，詢後依組織等罪移送台北地檢署複訊。

檢警約談對象除夏尉瀧、綽號「夏安」、閻道至外，還有地球村負責人陳中義、靜安會三名成員周文瀚、連國翔、徐若修。

閻道至曾是普悠瑪翻覆案司機尤振仲辯護律師，他過去收受竹聯幫明仁會桃園分會蔣姓組長廿萬元，替落網的毒犯辯護並洩漏偵查內容，還協助蔣男丟棄手機及逃亡，被檢方依洩密、藏匿人犯等罪起訴，懲戒法院也對閻道至停止執行職務一年。

據沈姓女醫師控訴，她借款一千五百萬給陳中義，沒想到陳中義事後不還錢，她提告勝訴後對方還厚臉皮，還找黑道出面「債務協商」，聲稱要先拿回抵押權狀才還款，根本是想直接坑她的錢。

檢警調查，陳中義委託夏安處理此事，夏安與閻道等人曾赴沈女的牙醫診所談判，過程中有嗆堂口名號，因談判沒結果，因此教唆周子鈞假借看牙修理沈女。

沈女被打當天，因診所冷氣要維修，早上沒有約診，但周子鈞闖入後堅持看診，且看到診療椅前有攝影機，頻頻表示要換其他位置，所幸沈女堅持不換位，才錄下暴力事件經過。