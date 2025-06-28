聽新聞
0:00 / 0:00

教室內烤肉 恆春5國小生缺氧送醫

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

恆春僑勇國小4年級某班級師生昨天上午在教室內烤肉，室內一氧化碳濃度上升，5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫。圖／消防局提供
恆春僑勇國小4年級某班級師生昨天上午在教室內烤肉，室內一氧化碳濃度上升，5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫。圖／消防局提供

屏東恆春僑勇國小4年級某班師生昨天在教室內烤肉，5名學生出現身體不適，疑似一氧化碳中毒，緊急送醫所幸無礙，陸續出院，醫院檢測確定是因空氣不流通造成的缺氧。

師生昨天上午10時30分在教室內用卡式瓦斯爐烤肉，由於窗戶未完全開啟，疑似通風不良造成室內一氧化碳濃度上升。11時30分起有5名學生陸續出現頭暈、嘔吐及四肢無力等症狀，緊急送往恆春旅遊醫院及恆春基督教醫院。

其中1名症狀較為嚴重，原以為是一氧化碳中毒，不過醫院抽血送驗，判定是因室內空氣不流通，出現缺氧症狀。

校方表示，當時教室內含2名老師共30人在烤肉，據了解是為了歡送一名學生 轉學到北部，但該班老師事前並未通知學校及家長。教育處事後派督學到校了解，要求學校全力協助後續醫療處置；配合調查釐清事因；檢討活動安全流程。2名在場教師並由學校查明相關責任，依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法咎責。

烤肉 恆春 屏東 一氧化碳中毒

延伸閱讀

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

天兵老師帶頭...30人教室內烤肉 5學生疑一氧化碳中毒送醫

自殺隔14年重回國人十大死因 醫揭兒少三大危險族群須注意

網傳新北某炭烤店發生數起食客一氧化碳中毒意外 籲主管機關重視

相關新聞

影／基隆民宅鐵皮屋延燒快 住戶及時逃出原因待查

基隆市中山區協和街一處民宅2樓今天傍晚發生大火，火勢相當猛烈，消防人員到場時2樓鐵皮屋已陷入火海，濃煙不斷竄出，並有爆烈...

教室內烤肉 恆春5國小生缺氧送醫

屏東恆春僑勇國小4年級某班師生昨天在教室內烤肉，5名學生出現身體不適，疑似一氧化碳中毒，緊急送醫所幸無礙，陸續出院，醫院...

律師涉教唆打女牙醫 拘提6人

男子周子鈞上月前往台北市松山區一間牙醫就診，因聲稱「洗牙太痛」，失控暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是竹聯幫靜安會大哥夏尉瀧...

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室內烤肉，5名學生出現身體不適狀況，疑似一氧化碳中毒，緊急送醫所幸無大礙。不過經...

影／基隆民宅大火濃煙竄燒...傷亡不明 消防員搶救中

基隆市中山區協和街33巷一處2樓民宅，今天下午5點多發生大火，火勢相當猛烈，傷亡情形不明。

疑精神不濟...女駕駛國道自撞分隔島 小客車翻覆4傷急送醫

國道1號北向257.2公里今天下午1點發生嚴重車禍，蔡姓女子開車載著3名乘客，行經嘉義民雄路段，疑似因精神不濟、操作失當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。