教室內烤肉 恆春5國小生缺氧送醫

恆春僑勇國小4年級某班級師生昨天上午在教室內烤肉，室內一氧化碳濃度上升，5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫。圖／消防局提供

屏東恆春僑勇國小4年級某班師生昨天在教室內烤肉，5名學生出現身體不適，疑似一氧化碳中毒，緊急送醫所幸無礙，陸續出院，醫院檢測確定是因空氣不流通造成的缺氧。

師生昨天上午10時30分在教室內用卡式瓦斯爐烤肉，由於窗戶未完全開啟，疑似通風不良造成室內一氧化碳濃度上升。11時30分起有5名學生陸續出現頭暈、嘔吐及四肢無力等症狀，緊急送往恆春旅遊醫院及恆春基督教醫院。

其中1名症狀較為嚴重，原以為是一氧化碳中毒，不過醫院抽血送驗，判定是因室內空氣不流通，出現缺氧症狀。

校方表示，當時教室內含2名老師共30人在烤肉，據了解是為了歡送一名學生 轉學到北部，但該班老師事前並未通知學校及家長。教育處事後派督學到校了解，要求學校全力協助後續醫療處置；配合調查釐清事因；檢討活動安全流程。2名在場教師並由學校查明相關責任，依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法咎責。