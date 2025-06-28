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教室內烤肉 恆春5國小生缺氧送醫
屏東恆春僑勇國小4年級某班師生昨天在教室內烤肉，5名學生出現身體不適，疑似一氧化碳中毒，緊急送醫所幸無礙，陸續出院，醫院檢測確定是因空氣不流通造成的缺氧。
師生昨天上午10時30分在教室內用卡式瓦斯爐烤肉，由於窗戶未完全開啟，疑似通風不良造成室內一氧化碳濃度上升。11時30分起有5名學生陸續出現頭暈、嘔吐及四肢無力等症狀，緊急送往恆春旅遊醫院及恆春基督教醫院。
其中1名症狀較為嚴重，原以為是一氧化碳中毒，不過醫院抽血送驗，判定是因室內空氣不流通，出現缺氧症狀。
校方表示，當時教室內含2名老師共30人在烤肉，據了解是為了歡送一名學生 轉學到北部，但該班老師事前並未通知學校及家長。教育處事後派督學到校了解，要求學校全力協助後續醫療處置；配合調查釐清事因；檢討活動安全流程。2名在場教師並由學校查明相關責任，依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法咎責。
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