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基隆民宅鐵皮屋付之一炬 住戶及時逃出延燒快原因待查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中山區協和街一處民宅2樓今天傍晚發生大火，火勢相當猛烈，消防人員到場時2樓鐵皮屋已陷入火海，濃煙不斷竄出，並有爆烈聲，半小時灌救後控制火勢，經搜索多次確認沒有人員受傷受困，住戶及時逃出。2樓燒毀嚴重，付之一炬，起火原因已採證調查。

協和街33巷一處2樓民宅，今天下午5點多發生大火，火勢相當猛烈，消防局獲報後派遣11車31人前往搶救，大隊長高瓊瑤到場指揮。現場為2樓鐵皮屋加蓋民宅，延燒迅速，加上風勢助長陷入火海，不斷冒出濃煙及火舌，消防人員拉多條水線滅火搶救。

消防人員約在半小時後控制火勢，經搜索確認屋內沒有人員受傷受困，火勢熄滅後再搜索一次，確認住戶在起火前都已逃出。消防局表示，起火延燒相當快速，疑有易燃物助燃，已採證調查。

基隆協和街民宅2樓鐵皮屋付之一炬，戶及時逃出，採證調查原因。記者游明煌／翻攝
基隆協和街民宅2樓鐵皮屋付之一炬，戶及時逃出，採證調查原因。記者游明煌／翻攝
基隆協和街2樓鐵皮屋付之一炬，戶及時逃出，採證調查原因。記者游明煌／翻攝
基隆協和街2樓鐵皮屋付之一炬，戶及時逃出，採證調查原因。記者游明煌／翻攝
基隆協和街2樓鐵皮屋付之一炬，戶及時逃出，採證調查原因。記者游明煌／翻攝
基隆協和街2樓鐵皮屋付之一炬，戶及時逃出，採證調查原因。記者游明煌／翻攝
基隆協和街2樓鐵皮屋付之一炬，戶及時逃出，採證調查原因。記者游明煌／翻攝
基隆協和街2樓鐵皮屋付之一炬，戶及時逃出，採證調查原因。記者游明煌／翻攝

消防人員 住戶

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