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天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

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天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室內烤肉，室內一氧化碳濃度上升5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫。圖／民眾提供
恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室內烤肉，室內一氧化碳濃度上升5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫。圖／民眾提供

恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室烤肉5名學生出現身體不適狀況，疑似一氧化碳中毒，緊急送醫所幸無大礙。不過經醫院檢測後，確定是因空氣不流通所造成的缺氧，留院觀察的學生也都陸續出院。

該班師生上午10時30分在教室內用卡式瓦斯爐烤肉，由於窗戶未完全開啟，疑似通風不良造成室內一氧化碳濃度上升。11時30分起陸續有5名學生出現頭暈、嘔吐及四肢無力等身體不適症狀，緊急送往恆春旅遊醫院及恆春基督教醫院進行治療與觀察。

其中一名學生嘔吐、頭暈，症狀較為嚴重；原本以為學生疑似是一氧化碳中毒，不過醫院將學生抽血送驗後，初步判定學生為因室內空氣不流通，所出現的缺氧症狀，並非一氧化碳中毒。經治療與觀察後，5名學生也陸續出院。

校方表示，當時教室內有30人在烤肉，包括2名老師及28名學生；該班老師事前並未通知學校要進行烤肉活動。據了解，烤肉是為了要歡送一名生學將轉學到北部，但事先卻未通知家長及學校。

縣府教育處事後派督學到校了解並協助學校處置，並要求學校全力協助後續醫療處置與家長聯繫，配合相關單位調查釐清事故原因，檢討活動安全流程。2名在場教師，後續將責學校查明相關人員責任，依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法相關規定咎責。

恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室內烤肉，室內一氧化碳濃度上升5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫。圖／消防局提供
恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室內烤肉，室內一氧化碳濃度上升5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫。圖／消防局提供

烤肉 教師 教室 一氧化碳中毒

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