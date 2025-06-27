疑精神不濟...女駕駛國道自撞分隔島 小客車翻覆4傷急送醫

國道1號北向257.2公里今天下午1點發生嚴重車禍，蔡姓女子開車載著3名乘客，行經嘉義民雄路段，疑似因精神不濟、操作失當，失控自撞內側護欄，整輛車四腳朝天翻覆，車輛嚴重毀損，車內共4人受輕傷，送至大林慈濟醫院治療，詳細事故原因仍待釐清。

國道警察指出，蔡姓女子今天下午1時開著轎車行經嘉義民雄路段，疑似因精神不濟、操作失當，失控自撞內側護欄，整輛車翻覆於內、中線車道，車內4人受輕傷送大林慈濟醫院，駕駛人酒測值為0，詳細事故原因仍待釐清。

嘉義縣消防局表示，獲報車禍立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為汽車發生車禍翻覆，有4名傷者女性，分別為年約31、61、83、87歲，意識皆清楚、肢體外傷，給予相關處置，皆送往大林慈濟醫院救治，提醒民眾行車應注意交通路況以確保自身安全。