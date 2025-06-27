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疑精神不濟...女駕駛國道自撞分隔島 小客車翻覆4傷急送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

國道1號北向257.2公里今天下午1點發生嚴重車禍，蔡姓女子開車載著3名乘客，行經嘉義民雄路段，疑似因精神不濟、操作失當，失控自撞內側護欄，整輛車四腳朝天翻覆，車輛嚴重毀損，車內共4人受輕傷，送至大林慈濟醫院治療，詳細事故原因仍待釐清。

國道警察指出，蔡姓女子今天下午1時開著轎車行經嘉義民雄路段，疑似因精神不濟、操作失當，失控自撞內側護欄，整輛車翻覆於內、中線車道，車內4人受輕傷送大林慈濟醫院，駕駛人酒測值為0，詳細事故原因仍待釐清。

嘉義縣消防局表示，獲報車禍立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為汽車發生車禍翻覆，有4名傷者女性，分別為年約31、61、83、87歲，意識皆清楚、肢體外傷，給予相關處置，皆送往大林慈濟醫院救治，提醒民眾行車應注意交通路況以確保自身安全。

國道警察表示，藉此呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手緊握方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。

國道1號嘉義段今天下午有一輛轎車自撞分隔島，四腳朝天翻覆，共有4女受傷送醫。圖／國道警方提供
國道1號嘉義段今天下午有一輛轎車自撞分隔島，四腳朝天翻覆，共有4女受傷送醫。圖／國道警方提供
國道1號嘉義段今天下午有一輛轎車自撞分隔島，四腳朝天翻覆，共有4女受傷送醫。圖／國道警方提供
國道1號嘉義段今天下午有一輛轎車自撞分隔島，四腳朝天翻覆，共有4女受傷送醫。圖／國道警方提供
國道1號嘉義段今天下午有一輛轎車自撞分隔島，四腳朝天翻覆，共有4女受傷送醫。圖／國道警方提供
國道1號嘉義段今天下午有一輛轎車自撞分隔島，四腳朝天翻覆，共有4女受傷送醫。圖／國道警方提供

車禍 自撞 失控 國道 嘉義 交通事故

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