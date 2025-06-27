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天兵老師帶頭...30人教室內烤肉 5學生疑一氧化碳中毒送醫

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室烤肉，因窗戶未完全開啟，導致室內一氧化碳濃度上升，5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫後所幸無大礙。校方表示，該班老師未通報學校，後續將記過處分；縣府教育處表示，會追查相關人員責任。

今天上午僑勇國小4年級某班師生，上午10時30分在教室內烤肉，由於窗戶未完全開啟，疑似通風不良造成室內一氧化碳濃度上升；11時30分左右，陸續有5名學生出現頭暈、嘔吐及四肢無力等身體不適症狀，學校獲報後立即啟動緊急應變機制，並聯繫家長。

屏東縣消防局獲報後，陸續將5名學生分別送往恆春旅遊醫院及恆春基督教醫院，進行治療與觀察，所幸5名學生皆意識清楚，無生命危險，其中一名學生狀況較輕微，已先返回學校，其餘4人仍在醫院觀察中。

校長黃順利表示，校方完全不知道該班要在教室烤肉，老師事先也未通報，猜測可能是因為周三剛考完試，老師與學生約定要烤肉當午餐。因為是祕密進行，教室靠走廊端的窗戶都關起來，另一邊的窗戶則打開，教室內也有開冷氣，可能因此空氣無法對流，造成室內一氧化碳濃度升高。

當時教室內有30人，包括導師及美勞科任2名陳姓老師，及28名學生。他強調，若校方事先知情，一定會禁止。事後會配合相關單位調查釐清事故原因，2名老師也會記過處分。

教育處表示，已派督學到校了解並協助學校處置，並要求學校全力協助後續醫療處置與家長聯繫，配合相關單位調查釐清事故原因，檢討活動安全流程，並加強師生一氧化碳中毒防範與緊急應變教育，避免類似事件再次發生，確保學生健康與安全。

另2名在場教師，後續將責學校查明相關人員責任，依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法相關規定咎責。

恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室內烤肉，室內一氧化碳濃度上升5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫。圖／消防局提供
恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室內烤肉，室內一氧化碳濃度上升5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫。圖／消防局提供
恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室內烤肉，室內一氧化碳濃度上升5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫。圖／消防局提供
恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室內烤肉，室內一氧化碳濃度上升5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫。圖／消防局提供
恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室內烤肉，室內一氧化碳濃度上升5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫。圖／民眾提供
恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室內烤肉，室內一氧化碳濃度上升5名學生出現身體不適狀況，緊急送醫。圖／民眾提供

烤肉 教師 教室 意識 恆春 屏東縣 一氧化碳中毒

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