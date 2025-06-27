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騎自行車遊後龍海濱 63歲婦天黑受困沙灘獲救
苗栗縣竹南鎮一名63歲林姓婦人，昨傍晚獨自騎自行車到後龍海濱遊玩，因不熟路況，天黑後迷途受困後龍外埔沙灘，因此打電話向119求援；苗栗縣政府消防局透過手機定位，派遣消防隊員與海巡署岸巡官兵共同搜尋，並順利尋獲林婦助她平安脫困。
消防局指出，昨晚7點15分接獲林姓婦人報案，自稱她迷途在沙灘走不出去，經透過手機定位，掌握婦人位處後龍鎮外埔石滬北邊處，派遣後龍消防分隊人車前往，並會同海巡署岸巡官兵共同搜尋。
現場眾人歷經約50分鐘的搜尋，發現林婦癱坐在沙灘，檢視她身上無明顯外傷，僅有輕微脫水現象，隨後由搜救人員攙扶脫困。
林婦獲救後向消防人員表示，昨天傍晚5點多，她騎自行車到外埔石滬附近遊玩，之後準備要回竹南，並問當地人自行車道路線，但她因天色昏暗、不熟路況，騎著騎著就迷了路，受困於沙灘。
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