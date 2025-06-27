快訊

罷免傅崐萁民調「超過4成不同意」 藍營議員：代表對執政黨的憤怒

雨區擴大！15縣市大雨特報 大雷雨狂轟3地到這時

聽新聞
0:00 / 0:00

騎自行車遊後龍海濱 63歲婦天黑受困沙灘獲救

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

現場眾人歷經約50分鐘的搜尋，才順利尋獲林婦並攙扶她平安脫困。圖／消防局提供
現場眾人歷經約50分鐘的搜尋，才順利尋獲林婦並攙扶她平安脫困。圖／消防局提供

苗栗縣竹南鎮一名63歲林姓婦人，昨傍晚獨自騎自行車到後龍海濱遊玩，因不熟路況，天黑後迷途受困後龍外埔沙灘，因此打電話向119求援；苗栗縣政府消防局透過手機定位，派遣消防隊員與海巡署岸巡官兵共同搜尋，並順利尋獲林婦助她平安脫困。

消防局指出，昨晚7點15分接獲林姓婦人報案，自稱她迷途在沙灘走不出去，經透過手機定位，掌握婦人位處後龍鎮外埔石滬北邊處，派遣後龍消防分隊人車前往，並會同海巡署岸巡官兵共同搜尋。

現場眾人歷經約50分鐘的搜尋，發現林婦癱坐在沙灘，檢視她身上無明顯外傷，僅有輕微脫水現象，隨後由搜救人員攙扶脫困。

林婦獲救後向消防人員表示，昨天傍晚5點多，她騎自行車到外埔石滬附近遊玩，之後準備要回竹南，並問當地人自行車道路線，但她因天色昏暗、不熟路況，騎著騎著就迷了路，受困於沙灘。

苗栗縣 自行車 消防隊 海巡署 沙灘

延伸閱讀

高鐵站區免費停車場亂象 苗栗後龍公所籲發揮公德心

灰貓「把沙灘當超巨貓砂盆」 飼主崩潰阻止牠更嗨：到處解放都不會被罵

後龍高鐵站免費停車場亂象 鎮長謝清輝：請發揮公德心

台中新添地標！旱溪西路自行車道啟用 飽攬水岸風情

相關新聞

租屋處孤獨死卻穿高筒球鞋？房東抱怨…法醫吐真相「多體諒死者」

國內孤獨死的情況愈來愈多，而每具遺體的背後，往往都有不為人知的故事，資深法醫蔡勝州日前在社群上分享一件死亡相驗案，一名保...

天兵老師帶頭...30人教室內烤肉 5學生疑一氧化碳中毒送醫

恆春僑勇國小4年級某班級師生今天上午在教室內烤肉，因窗戶未完全開啟，導致室內一氧化碳濃度上升，5名學生出現身體不適狀況，...

騎自行車遊後龍海濱 63歲婦天黑受困沙灘獲救

苗栗縣竹南鎮一名63歲林姓婦人，昨傍晚獨自騎自行車到後龍海濱遊玩，因不熟路況，天黑後迷途受困後龍外埔沙灘，因此打電話向1...

竊盜現行犯派出所內把玩照明彈不慎引燃 罪加一等

新北市陳姓男子因竊盜現行犯前天當場被逮帶返派出所，因把玩照明彈不慎引燃，導致地板與辦公桌燻黑汙損，罪加一等，所幸員警即時...

彰化東外環撞砂石車翻覆 71歲轎車駕駛受傷送醫

71歲陳姓男子今天上午駕駛轎車行經彰化市台74甲線東外環道路，疑因操作不慎，碰撞砂石車造成翻覆車禍，陳男受傷送醫，肇事原...

嘉義市鐵工廠大火濃煙竄天！幾公里外看得到…險波及瓦斯桶及鋼瓶氣體

嘉義市博愛路2段1處車體鐵工廠，上午10時54分發生大火，烈日助長熊熊火焰悶燒，黑煙直竄天際，數公里外都看得到；嘉市消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。