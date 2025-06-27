竊盜現行犯派出所內把玩照明彈不慎引燃 罪加一等
新北市陳姓男子因竊盜現行犯前天當場被逮帶返派出所，因把玩照明彈不慎引燃，導致地板與辦公桌燻黑汙損，罪加一等，所幸員警即時發現制止，未釀成更大損害，警詢後依竊盜、公共危險及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市海山警方本月25日凌晨4時許獲報，板橋區民生路段超商內發生竊盜案件 ，轄區海山派出所員警迅速趕抵，經查是陳姓男子（20歲）涉嫌拿著價值不到100元的飲料及零食，未結帳就要離去為店員攔下並報案，警方依當場查獲竊盜現行犯依法逮捕並帶回派出所詢問。
前天上午8時20分，員警為陳男訂購早餐並解開手銬讓其食用，未料陳竟擅自隨意打開辦公桌抽屜，將民眾送到出所的拾得物照明彈取出把玩還不慎引放，導致地板與辦公桌燻黑汙損，幸員警發現立即制止迅速撲滅已燃放的照明彈，未造成人員受傷和警局建築物損壞。
據了解，陳男為列管的思覺失調症患者，員警會同市府衛生局、消防局與家屬評估後，強制送往衛生福利部台北醫院進行一個月的觀察與治療。
海山警分局表示，該照明彈為日前民眾拾獲送交的拾得物，尚未完成入庫手續，對於未依規定處置拾得物及戒護人犯有缺失部分，昨已檢討並追究相關人員行政責任，對此案承辦人張姓員警、拾得物承辦人吳姓員警、副所長吳愷峰、所長柯順雄各記申誡一次處分，以示警惕。
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