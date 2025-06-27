嘉義市鐵工廠大火濃煙竄天！幾公里外看得到…險波及瓦斯桶及鋼瓶氣體

嘉義市博愛路2段1處車體鐵工廠，上午10時54分發生大火，烈日助長熊熊火焰悶燒，黑煙直竄天際，數公里外都看得到；嘉市消防局獲報出動大批消防人車灌救，險波及放置外面的多罐鋼瓶裝氣體及瓦斯桶，火勢在上午11時37分撲滅，無人受困，火警原因鑑識調查中。

消防局上午10時54分獲報，博愛路2段有車體鐵工廠火警，德安小隊長蔡秉勳率德安、湖內、第一、第二、東區分隊搶救，布水線滅火，火勢在上午11時16分控制，無人受困傷亡；因工廠裡頭堆放多罐鋼瓶裝有不明氣提及瓦斯桶，消防隊員不敢大意，灑水降溫。