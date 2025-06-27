快訊

澎湖阿家生蠔遭勒令停業...老闆賭氣不起爐灶 縣府回應了

6月30日虎爺生日！把握求財、認契父禮儀禁忌 參拜留一物讓祂記住你

女牙醫出借1500萬反遭爆打痛毆 竹聯幫靜安會6人遭逮偵訊中

嘉義市鐵工廠大火濃煙竄天！幾公里外看得到…險波及瓦斯桶及鋼瓶氣體

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市博愛路2段1處車體鐵工廠，上午10時54分發生大火，烈日助長熊熊火焰悶燒，黑煙直竄天際，數公里外都看得到；嘉市消防局獲報出動大批消防人車灌救，險波及放置外面的多罐鋼瓶裝氣體及瓦斯桶，火勢在上午11時37分撲滅，無人受困，火警原因鑑識調查中。

消防局上午10時54分獲報，博愛路2段有車體鐵工廠火警，德安小隊長蔡秉勳率德安、湖內、第一、第二、東區分隊搶救，布水線滅火，火勢在上午11時16分控制，無人受困傷亡；因工廠裡頭堆放多罐鋼瓶裝有不明氣提及瓦斯桶，消防隊員不敢大意，灑水降溫。

消防局說，火警在上午11時37分撲滅，無人傷亡，多罐鋼瓶裝氣體及瓦斯桶放外面，與裡面起火處有段距離，鋼瓶裝氣焊接用乙袂，所幸未波及。

嘉義市博愛路2段1處車體鐵工廠，上午10時54分發生大火，烈日助長熊熊火焰悶燒，黑煙直竄天際，數公里外都看得到。記者魯永明／翻攝
嘉義市博愛路2段1處車體鐵工廠，上午10時54分發生大火，烈日助長熊熊火焰悶燒，黑煙直竄天際，數公里外都看得到。記者魯永明／翻攝
嘉義市博愛路2段1處車體鐵工廠，上午10時54分發生大火，烈日助長熊熊火焰悶燒，黑煙直竄天際，數公里外都看得到。記者魯永明／翻攝
嘉義市博愛路2段1處車體鐵工廠，上午10時54分發生大火，烈日助長熊熊火焰悶燒，黑煙直竄天際，數公里外都看得到。記者魯永明／翻攝

嘉義

延伸閱讀

桃機災害防救演練　針對毒化物、輻射及電動車火警

影／桃園大園資收場半夜惡火 烈焰火海照亮天際濃煙竄天

嘉市建設處長田長沛7/3離職 黃敏惠祝福

黑色垃圾袋暗藏尖銳物品 嘉義市環保局清潔隊員遭割傷

相關新聞

租屋處孤獨死卻穿高筒球鞋？房東抱怨…法醫吐真相「多體諒死者」

國內孤獨死的情況愈來愈多，而每具遺體的背後，往往都有不為人知的故事，資深法醫蔡勝州日前在社群上分享一件死亡相驗案，一名保...

彰化東外環撞砂石車翻覆 71歲轎車駕駛受傷送醫

71歲陳姓男子今天上午駕駛轎車行經彰化市台74甲線東外環道路，疑因操作不慎，碰撞砂石車造成翻覆車禍，陳男受傷送醫，肇事原...

嘉義市鐵工廠大火濃煙竄天！幾公里外看得到…險波及瓦斯桶及鋼瓶氣體

嘉義市博愛路2段1處車體鐵工廠，上午10時54分發生大火，烈日助長熊熊火焰悶燒，黑煙直竄天際，數公里外都看得到；嘉市消防...

影／台南關廟中大街民宅起火 81歲租客遭濃煙嗆傷

緊鄰高雄市的台南市關廟區中大街127巷民宅上午10點多起火，因為地處偏遠，消防隊將近半小時後到達現場，近半小時後撲滅火勢...

五股觀音山區公車下坡對撞機車 69歲騎士腦部術後未脫險

新北市五股觀音山區通往凌雲寺停車場坡道路段，上周四發生公車與機車迎面對撞車禍，69歲騎士頭部重創送醫，動完腦部手術住進加...

全國僅8名！曾上型男大主廚「桃園帥警」獲鑑識楷模

今年第18屆全國鑑識楷模獲選者共8名，被同事戲稱酷似韓國歐巴的中壢警分局警員吳明軒成功獲獎，去年更至電視節目「型男大主廚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。