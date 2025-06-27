五股觀音山區公車下坡對撞機車 69歲騎士腦部術後未脫險

新北市五股觀音山區通往凌雲寺停車場坡道路段，上周四發生公車與機車迎面對撞車禍，69歲騎士頭部重創送醫，動完腦部手術住進加護病房尚未脫險，家屬著急徵求目擊者或其他行車影像，協助進一步釐清車禍過程。

這起車禍發生於19日上午8時許，1輛三重客運785路線公車載運8名乘客，從五股區凌雲路三段轉進通往終點站凌雲寺停車場的下坡路段，在一處彎道前與機車迎面對撞。

這條坡道小路沒有畫設道路中線，從公車的行車記錄器看起來，下坡車速頗快，而對向69歲劉姓老翁騎乘的機車，在上坡左轉過彎之後直行，速度也不慢。

雙方都靠道路中間行駛，公車49歲司機看見機車從彎道衝出，急煞按喇叭已來不及閃避。機車猛烈撞擊卡在公車車頭未倒下，騎士安全帽脫落沿著坡道向下滾，人則躍起撞裂擋風玻璃再向後彈開重摔倒地不起，頭部重創由救護車送淡水馬偕醫院急救，手術後轉入加護病房尚未脫險。