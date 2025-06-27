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租屋處孤獨死卻穿高筒球鞋？房東抱怨…法醫吐真相「多體諒死者」

聯合報／ 記者何祥裕／台北即時報導

國內孤獨死的情況愈來愈多，而每具遺體的背後，往往都有不為人知的故事，資深法醫蔡勝州日前在社群上分享一件死亡相驗案，一名保全陳屍在租屋處，相驗時房東太太卻一直抱怨死者房間好臭，而且死者生前怕臭味飄散出去會被其他房客抱怨甚至趕走，還拿布條塞住門縫，後來法醫眼尖發現，死者竟穿著高筒球鞋，這種相當不搭的狀況，讓他決定解開鞋子檢查，事後他告訴房東太太「他不是可惡、是可憐，請多體諒一下死者。」

日前三重警方通報一件死亡案，一名男子陳屍在租屋處，檢方會同法醫前往現場相驗時，房東太太一直抱怨房間好臭，由於死者的父母、手足都過世，最後僅通知死者姪子來收屍，初步判斷死者是因為疾病因素死亡；但法醫發現死者的雙腳穿著高筒球鞋，「穿著球鞋死在床上，怎麼看都不合邏輯？」

他決定解開死者的球鞋檢查，總算解開很臭之謎，死者兩處踝關節都有圓形的「生物性」腐蝕傷口，腳掌也呈現青黑色瘀血狀，傷口甚至還有蛆蟲，這顯示死者生前有糖尿病導致糖尿病足，加上營養不良，這些細節原本無須跟房東太太解釋，但他還是告訴房東太太「死者不是可惡，是可憐！就醫只有一途：雙腳截肢，希望房東太太可以多體諒一下死者。」

蔡勝州感嘆寫道，以往一直以為，「法醫為死者言」，是在法律上爭取死者的法律地位，但這位遺體老師告訴他，「讓他周圍的人多了解他一點，讓誤解少一點，他能走得更安詳」。

新北地檢署法醫蔡勝州。本報資料照片
新北地檢署法醫蔡勝州。本報資料照片
新北地檢署法醫蔡勝州。記者陳正興／攝影
新北地檢署法醫蔡勝州。記者陳正興／攝影

死亡 抱怨 房東

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