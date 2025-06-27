快訊

勸戴口罩遭殺！紙雕師砍死超商員工一審死刑 更一審逃死判無期

小米AI眼鏡來了！內建1200萬畫素鏡頭、電致變色鏡片 可進行直播

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

聽新聞
0:00 / 0:00

全國僅8名！曾上型男大主廚「桃園帥警」獲鑑識楷模

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

今年第18屆全國鑑識楷模獲選者共8名，被同事戲稱酷似「韓國歐巴」的中壢警分局警員吳明軒成功獲獎，去年更至電視節目「型男大主廚」擔任預防犯罪打詐宣導大使，而他勘察的鑑識工作性質也被主持人詹姆斯關注，頗受好評，這次獲選全國鑑識楷模，更增添中壢警分局榮耀。

吳明軒表示，除了賺錢養家、上班好活口外，最喜歡的還是採採指紋抓小偷。感謝家人的支持與體諒，也還好分局長、隊長很挺鑑識小隊，另外同事就愛開玩笑，說自己外型像韓國男星這件事可就不敢當，但他內心絕對是以刑事鑑識專家李昌鈺的工作精神看齊，這次榮耀必須歸於小隊大家共享。

中壢警分局長林鼎泰說，吳明軒個性開朗、積極認真，雖然分局員警勤務相較其他單位顯得繁重，經統計吳員年度勘察案件達349件，也因採獲多起關鍵跡證進而破獲許多刑案，而且吳員更分別在去年上、下半年本局各分局鑑識績效評核期間，連續取得個人組第1名的佳績，足堪為現場採證人員表率。

林鼎泰表示，中壢分局偵查隊鑑識小隊除了有個人組的第1名外，團體組成績更是連續二期的第1名，這是他們辛勞與努力的成果展現。此外，桃園市長張善不遺餘力支持刑事鑑識發展與挹注經費強化設備外，更關心鑑識科技深入地方基層警察單位的應用與發揮，並認同鑑識工作是完備刑事偵查犯罪的一環，具有不可或缺的特性。

吳明軒的太太表示，他的工作性質應該跟大部分的警察很不一樣，有時候會晚回家，聞他身上總帶點奇怪的味道，應該是大體的味道。雖然工作環境可能有感染之虞，但可以感覺他還是充滿熱情的，工作有興趣最重要，她也就放心。

今年第18屆全國鑑識楷模獲選者共8名，被同事戲稱酷似韓國歐巴的中壢警分局警員吳明軒獲獎。圖／中壢警分局提供
今年第18屆全國鑑識楷模獲選者共8名，被同事戲稱酷似韓國歐巴的中壢警分局警員吳明軒獲獎。圖／中壢警分局提供
今年第18屆全國鑑識楷模獲選者共8名，被同事戲稱酷似韓國歐巴的中壢警分局警員吳明軒（左）獲獎。圖／中壢警分局提供
今年第18屆全國鑑識楷模獲選者共8名，被同事戲稱酷似韓國歐巴的中壢警分局警員吳明軒（左）獲獎。圖／中壢警分局提供
今年第18屆全國鑑識楷模獲選者共8名，被同事戲稱酷似韓國歐巴的中壢警分局警員吳明軒獲獎。圖／中壢警分局提供
今年第18屆全國鑑識楷模獲選者共8名，被同事戲稱酷似韓國歐巴的中壢警分局警員吳明軒獲獎。圖／中壢警分局提供
今年第18屆全國鑑識楷模獲選者共8名，被同事戲稱酷似韓國歐巴的中壢警分局警員吳明軒（左）獲獎。圖／中壢警分局提供
今年第18屆全國鑑識楷模獲選者共8名，被同事戲稱酷似韓國歐巴的中壢警分局警員吳明軒（左）獲獎。圖／中壢警分局提供

警察 中壢

延伸閱讀

「中壢分局池昌旭」吳明軒奪全國鑑識楷模 曝最愛做這件事

桃園5條公車路線大改版 亞通客運停駛1路線...桃客暫代2個月

藍天王出動抗罷！燕子禿子漢子719拚場 張善政720顧桃園

桃園靜桃專案再出擊！15部噪音車遭攔查 9輛超標重罰3.7萬

相關新聞

租屋處孤獨死卻穿高筒球鞋？房東抱怨…法醫吐真相「多體諒死者」

國內孤獨死的情況愈來愈多，而每具遺體的背後，往往都有不為人知的故事，資深法醫蔡勝州日前在社群上分享一件死亡相驗案，一名保...

影／台南關廟中大街民宅起火 81歲租客遭濃煙嗆傷

緊鄰高雄市的台南市關廟區中大街127巷民宅上午10點多起火，因為地處偏遠，消防隊將近半小時後到達現場，近半小時後撲滅火勢...

五股觀音山區公車下坡對撞機車 69歲騎士腦部術後未脫險

新北市五股觀音山區通往凌雲寺停車場坡道路段，上周四發生公車與機車迎面對撞車禍，69歲騎士頭部重創送醫，動完腦部手術住進加...

全國僅8名！曾上型男大主廚「桃園帥警」獲鑑識楷模

今年第18屆全國鑑識楷模獲選者共8名，被同事戲稱酷似韓國歐巴的中壢警分局警員吳明軒成功獲獎，去年更至電視節目「型男大主廚...

轎車突熄火拋錨陷車陣 台南警合力徒手推車即刻救援

年約60歲的黃姓男子昨下午3時駕車返家，經台南中西區府前路段，轎車突然熄火拋錨在快車道上，他想下車檢查才發現幹道車流量大...

夥人砸茶行傷4人 主嫌逃5天投案這理由尋釁遭羈押

高雄市苓雅區某茶行遭砸店、砍人，有人並開貨車倒車撞毀茶行鐵拉門，涉案主嫌蘇姓男子昨天由律師陪同投案，據了解，他稱不甘受辱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。