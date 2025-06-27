全國僅8名！曾上型男大主廚「桃園帥警」獲鑑識楷模

今年第18屆全國鑑識楷模獲選者共8名，被同事戲稱酷似「韓國歐巴」的中壢警分局警員吳明軒成功獲獎，去年更至電視節目「型男大主廚」擔任預防犯罪打詐宣導大使，而他勘察的鑑識工作性質也被主持人詹姆斯關注，頗受好評，這次獲選全國鑑識楷模，更增添中壢警分局榮耀。

吳明軒表示，除了賺錢養家、上班好活口外，最喜歡的還是採採指紋抓小偷。感謝家人的支持與體諒，也還好分局長、隊長很挺鑑識小隊，另外同事就愛開玩笑，說自己外型像韓國男星這件事可就不敢當，但他內心絕對是以刑事鑑識專家李昌鈺的工作精神看齊，這次榮耀必須歸於小隊大家共享。

中壢警分局長林鼎泰說，吳明軒個性開朗、積極認真，雖然分局員警勤務相較其他單位顯得繁重，經統計吳員年度勘察案件達349件，也因採獲多起關鍵跡證進而破獲許多刑案，而且吳員更分別在去年上、下半年本局各分局鑑識績效評核期間，連續取得個人組第1名的佳績，足堪為現場採證人員表率。

林鼎泰表示，中壢分局偵查隊鑑識小隊除了有個人組的第1名外，團體組成績更是連續二期的第1名，這是他們辛勞與努力的成果展現。此外，桃園市長張善不遺餘力支持刑事鑑識發展與挹注經費強化設備外，更關心鑑識科技深入地方基層警察單位的應用與發揮，並認同鑑識工作是完備刑事偵查犯罪的一環，具有不可或缺的特性。