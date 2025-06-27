轎車突熄火拋錨陷車陣 台南警合力徒手推車即刻救援

年約60歲的黃姓男子昨下午3時駕車返家，經台南中西區府前路段，轎車突然熄火拋錨在快車道上，他想下車檢查才發現幹道車流量大，一時不知所措，剛好市警二分局南門派出所員警巡邏經過，立即先合力將轎車推至路旁安全處所並協助聯繫拖吊車到場，化解一場路上驚魂。

二分局南門派出所副所長張嘉勛、警員黃致翔，昨下午巡邏時，經府前路段時赫然發現一輛轎車拋錨，停駐在快車道上，嚴重影響來往車流安全。

2警見狀立即上前協助，將巡邏車停在後方警戒外，考量現場屬主要幹道車流量大，若未能及時排除狀況，恐致車流回堵，便先行管制交通，暫時阻斷後方車流，確認安全無虞後，合力徒手將車輛推行至路旁安全處所，隨後聯繫並等待拖吊車到場。

原本不知所措的黃男，直至狀況排除，這才鬆了一口氣，他頻頻向2警致謝，直說好險有警察，否則他完全不知怎麼辦才好。