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轎車突熄火拋錨陷車陣 台南警合力徒手推車即刻救援

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

年約60歲的黃姓男子昨下午3時駕車返家，經台南中西區府前路段，轎車突然熄火拋錨在快車道上，他想下車檢查才發現幹道車流量大，一時不知所措，剛好市警二分局南門派出所員警巡邏經過，立即先合力將轎車推至路旁安全處所並協助聯繫拖吊車到場，化解一場路上驚魂。

二分局南門派出所副所長張嘉勛、警員黃致翔，昨下午巡邏時，經府前路段時赫然發現一輛轎車拋錨，停駐在快車道上，嚴重影響來往車流安全。

2警見狀立即上前協助，將巡邏車停在後方警戒外，考量現場屬主要幹道車流量大，若未能及時排除狀況，恐致車流回堵，便先行管制交通，暫時阻斷後方車流，確認安全無虞後，合力徒手將車輛推行至路旁安全處所，隨後聯繫並等待拖吊車到場。

原本不知所措的黃男，直至狀況排除，這才鬆了一口氣，他頻頻向2警致謝，直說好險有警察，否則他完全不知怎麼辦才好。

二分局表示，民眾日常使用車輛前，應定期保養、妥為檢視車況，尤其上路前若察覺異常，應及時送修，以防發生拋錨或失去動力等狀況，不僅影響行車安全，更可能導致交通回堵，甚至發生事故。

台南市警二分局南門派出所員警昨下午巡邏經過，發現黃男轎車拋錨，停在快車道上，立即先合力將轎車推至路旁安全處所，並協助聯繫拖吊車到場。圖／讀者提供
台南市警二分局南門派出所員警昨下午巡邏經過，發現黃男轎車拋錨，停在快車道上，立即先合力將轎車推至路旁安全處所，並協助聯繫拖吊車到場。圖／讀者提供
員警考量現場屬主要幹道車流量大，若未能及時排除狀況，恐致車流回堵，便先行管制交通，合力徒手將車輛推行至路旁安全處所，同時排除路況。圖／讀者提供
員警考量現場屬主要幹道車流量大，若未能及時排除狀況，恐致車流回堵，便先行管制交通，合力徒手將車輛推行至路旁安全處所，同時排除路況。圖／讀者提供

車道 警察 流量

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