夥人砸茶行傷4人 主嫌逃5天投案這理由尋釁遭羈押
高雄市苓雅區某茶行遭砸店、砍人，有人並開貨車倒車撞毀茶行鐵拉門，涉案主嫌蘇姓男子昨天由律師陪同投案，據了解，他稱不甘受辱才找人「討面子」。警方將他移送高雄地檢署後，經檢察官聲押獲准。
據了解，蘇姓男子（35歲）因欠高雄市苓雅區永泰路某茶行300萬元債務，分期還債，5月間與茶行負責人孫姓男子（41歲）協商還債問題，蘇男不滿孫男口氣，認為遭羞辱，雙方不歡而散，回屏東後找鍾姓男子（35歲）幫忙，想要回面子，才揪眾到高雄尋釁。
6月21日晚間9時許，蘇男與鍾男等同夥10多人，乘3輛轎車、1輛貨車到永泰路茶行，一夥人持刀棒衝入茶行砸店，並砍、打孫男和員工林姓（34歲），張姓（22歲）、王姓（32歲）等4男子致傷，鍾男並開貨車倒車衝撞茶行，致茶行鐵拉門和機車損毀後鳥獸散。
高雄警方隔天赴屏東拘捕鍾姓男子和權利車的潘姓男子，23日包含3名少年在內的同夥及車主等8人，經律師陪同投案，但蘇男去向不明，經警方策動，昨天上午10時，與另名同夥江姓男子，由律師陪同到苓雅警分局投案，稱他不滿遭辱才想「討回面子」，砸茶行後躲在高雄大寮區。
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