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前男友殺現任男友 5寶媽協助棄屍滅證判決曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣大村鄉今年2月發生前男友殺現任男友的情殺案，朱姓女子協助前男友棄屍，涉犯殺人罪的部分不起訴，共同犯遺棄屍體罪，彰化地方法院審結，處有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，朱女（所涉殺人罪嫌，由彰化地方檢察署另為不起訴處分）與賴姓男子（所涉殺人部分，由彰化地方法院國民法官庭另行審理；所涉遺棄屍體部分，由彰化地方法院另行審結）前為男女朋友， 兩人民國113年底分手，朱女與李姓男子交往，賴男因故今年2月3日凌晨騎乘機車到朱女住處，在房間內持刀殺害李男。

賴男要求朱女隨他離開，賴男騎乘機車，並讓朱女蹲在機車腳踏處，同前往彰化縣大村鄉某房屋躲避，同日傍晚賴男以通訊軟體LINE與仍留在朱女居處的8歲孩子通話，孩子在通話中告訴賴男「叔叔死掉了」等語，賴男擔憂遭人發現犯行，騎車回到自己住處拿取塑膠袋，再騎乘機車搭載朱女回到朱女居處清理李男屍體及兇殺現場。

朱女與賴男一同將李男的屍體裝入塑膠袋，並以棉被包裹後，放在機車腳踏位置，由賴建榮騎乘機車載至大村鄉聖瑤西路某水溝旁丟棄，在賴男棄屍期間，朱女拿毛巾擦拭房間地板血跡，因血跡乾涸無法擦拭，她到廚房拿取廚刀刮除地板血跡，並將毛巾、廚刀、黑色手套各1及白色手套3隻、李男手機等物打包交給回來的賴男，賴男騎乘機車載他和朱女生育的兩個孩子前往棄屍地點丟棄物品。

彰化地院審酌，朱女與李男為男女朋友，李男被殺，朱女未能盡早報案，反而協助賴建榮棄屍及擦拭、除去現場血跡，妨害刑事證據之正確性，所為實有不該，惟考量她目睹賴男行凶過程，憚於情勢而協助協助遺棄屍體及湮滅刑事證據，且其後主動前往警察局報案，其惡性尚屬輕微，兼衡她的智識、子女年齡、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

彰化縣大村鄉賴姓男子(右) ，疑與前女友朱女（左)的李姓男友發生衝突，將李男殺害棄屍。圖／民眾提供
彰化縣大村鄉賴姓男子(右) ，疑與前女友朱女（左)的李姓男友發生衝突，將李男殺害棄屍。圖／民眾提供

棄屍 屍體

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