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影／屏東2山道猴子突竄出害「犁田」 騎士輾過猴子慘摔

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

山道猴子突竄出害「犁田」，屏東一名機車騎士載友人騎車在屏200線滿州段時，兩隻猴子突然從一旁衝出到路上，騎士閃避不及，直接輾過第二隻猴子，車子連人整個飛摔，與乘客雙雙受傷，所幸送醫後並無大礙。

昨日上午11時許，19歲陳姓男子載著張姓乘客，騎機車行駛在屏200線滿州段上，至32.677公里處時，路旁突然竄出兩隻猴子，第一隻通過後，機車直接輾壓過第二隻猴子，騎士重心不穩與乘客雙雙摔倒在地，身體多處擦挫傷，送往恆春南門醫院治療，騎士酒測值為0，無酒駕情形。

事後騎車在後面的友人將影片PO上網，網友表示，「通常看到一隻動物跑過去時一定先慢下來…很可能會有第二隻出現」、「我也遇過也是在旭海，還好當時緊急剎車有閃過」、「第一次環島的時候在往台東的路上也被猴子撞上」。

對此林保署屏東分署表示，對於該區如為台灣獼猴出沒熱點，將與公路單位協調增設注意動物（台灣獼猴）出沒注意警示牌誌。警方也呼籲，恆春半島野生動物眾多，民眾行駛在道路上務必注意周遭狀況，放慢行車速度。

屏東分署補充說明，台灣獼猴屬一般類野生動物，依照野生動物保育法，在地方屬於各地方政府權責。依野保法規定，野生動物有「危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖」，得予以獵捕或宰殺，不受相關規定限制。

屏東一名機車騎士載友人騎車在屏200線滿州段時，直接輾過突然竄出的猴子，車子連人整個飛摔，兩人都受傷。記者潘奕言／翻攝
屏東一名機車騎士載友人騎車在屏200線滿州段時，直接輾過突然竄出的猴子，車子連人整個飛摔，兩人都受傷。記者潘奕言／翻攝
屏東一名機車騎士載友人騎車在屏200線滿州段時，直接輾過突然竄出的猴子，猴子死亡。記者潘奕言／翻攝
屏東一名機車騎士載友人騎車在屏200線滿州段時，直接輾過突然竄出的猴子，猴子死亡。記者潘奕言／翻攝
屏東一名機車騎士載友人騎車在屏200線滿州段時，直接輾過突然竄出的猴子，車子連人整個飛摔。記者潘奕言／翻攝
屏東一名機車騎士載友人騎車在屏200線滿州段時，直接輾過突然竄出的猴子，車子連人整個飛摔。記者潘奕言／翻攝

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