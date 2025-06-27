圖為韓星池昌旭本尊，之前來台參加活動。記者梅衍儂攝影／聯合報系資料照

被同事戲稱外型酷似韓國演員池昌旭的桃園市中壢警分局警員吳明軒，榮獲114年第18屆全國鑑識楷模，今(27)日在警政署接受頒獎。此次楷模全國獲選者8名，吳明軒就是其中1位，非常難得。吳明軒因外型清新，去年受分局指派前往電視節目「型男大主廚」擔任預防犯罪打詐宣導大使，而他的鑑識工作性質也被主持人詹姆士關注，頗受好評，這次獲選全國鑑識楷模，更增添中壢分局榮耀。

桃園市中壢警分局警員吳明軒(左)被同事戲稱外型酷似韓國演員池昌旭。圖：警方提供

被問到最喜歡的事情，吳明軒表示，「除了賺錢養家、上班好活口外，最喜歡的還是採採指紋抓小偷，大家一起抓小偷啦！」中壢分局長林鼎泰說，中壢分局鑑識小隊警員吳明軒個性開朗、積極認真，雖然分局員警勤務相較其他單位顯得繁重，經統計吳明軒年度勘察案件達349件，也因採獲多起關鍵跡證進而破獲許多刑案，而且吳明軒更分別在113年上、下半年本局各分局鑑識績效評核期間，連續取得個人組第1名的佳績，足堪為現場採證人員之表率。

桃園市中壢警分局警員吳明軒感謝家人支持他的工作。圖：警方提供

林鼎泰進一步表示，中壢分局偵查隊鑑識小隊除了有個人組的第1名外，團體組成績更是連續二期的第1名，這是他們辛勞與努力的成果展現，此外，桃園市長張善政秉持智慧桃園、科技建警的願景，除不遺餘力支持刑事鑑識發展與挹注經費強化設備外，更關心鑑識科技深入地方基層警察單位的應用與發揮。張善政得知中壢鑑識小隊取得優異的成績後，於去(113)年12月19日至中壢分局慰勤並與鑑識小隊成員合影紀念，表示認同鑑識工作是完備刑事偵查犯罪的一環，具有不可或缺的特性。

桃園市中壢警分局警員吳明軒榮獲114年第18屆全國鑑識楷模。圖：警方提供

吳明軒的太太表示，丈夫的工作性質應該跟大部分的警察很不一樣，有時候會晚回家，聞他身上總帶點奇怪的味道，應該是去勘察一段時間後才發現的大體。雖然工作環境有時候可能有感染之虞，但吳明軒被問及工作內容時，總是笑笑一帶，可以感覺他是充滿熱情的，工作有興趣最重要，所以她也就放心了。

桃園市中壢警分局警員吳明軒以李昌鈺博士的工作精神看齊。圖：警方提供

吳明軒說，很感謝家人的支持與體諒，也還好分局長、隊長很挺鑑識小隊做好本分。至於同事說他外型像韓國男星這件事，他可就不敢當了。他也提到，自己內心是以李昌鈺博士的工作精神看齊，因為李博士就是一種信仰，對於這次能獲得全國鑑識楷模的殊榮，小隊同事的協力合作是項絕對的因素，榮耀必須歸於小隊大家共享。

最後，林鼎泰表示，警察維護治安一直是團隊合作，市警察局刑事鑑識中心長久以來協助地方基層分局推展鑑識工作，有成長與建設，中壢區民眾都能感受到，警方將繼續踏實、努力維護治安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：「中壢分局池昌旭」吳明軒奪全國鑑識楷模 曝最愛做這件事