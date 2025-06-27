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影／高雄消防車趕火場...紅燈路口撞機車 女騎士腿骨折救護車秒到場
高市建楠路一棟平房今天上午9時41分傳火警，消防局出動5車9人救援，其中一輛水箱車穿越紅燈路口時，撞上綠燈通行騎機車的王姓女騎士，致王女右腿開放性骨折，當時後方跟著出救火任務的救護車隨即將王女緊急送醫，詳細肇責待釐清。
楠梓警分局和消防局調查，今天上午位於建楠路的一棟平房疑因煮食不慎傳出火警，消防局獲報，出動5車9人前往救援。
其中一輛水箱車從楠梓新路北往南沿路直行時，鳴笛經過惠民捷道的紅燈路口，當時21歲的王姓女子騎機車經過綠燈路口，疑未注意消防車鳴笛通過，當場被消防車撞及，連人帶車倒地不起。
當時一起出任務的救護車從後方目擊車禍過程，救護員隨即停車檢傷，王女因右腿開放性骨折，痛得哀號，所幸意識清楚，救護車將她送醫治療。
警方對駕駛消防車的消防員施以酒測，無飲酒情事；受傷的王女仍待檢測；詳細肇事肇責由交通大隊分析研判。發生火警的平房所幸指是煮食不慎，消防員關閉爐火後，未釀災害。
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