影／國2大園交流道出口前自撞 物流司機受困救出送醫急救

國道2號西向1公里大園交流道今天上午8時30分，某物流公司的白色貨車，在行經出口匝道前，駕駛突然失控自撞內側護欄，造成貨車左側嚴重擠壓變形，年輕駕駛一度受困車內，幸經桃園市消防局人員搶救後，送往林口長庚醫院救治，肇事責任有待釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊說明，勤務指揮中心今天上午8時30分接獲通報，國道2號西向1公里大園交流道往埔心方向出口匝道，有輛小貨車自撞事故停在匝道內，立刻通報線上巡邏車前往查看，並通知119派救護車，警消人員獲報趕抵現場，駕駛人一度受困車內意識不清，經搶救後，將林姓駕駛送醫。

國道警方初步調查，21歲林姓男子今天上午駕駛小貨車，在下國道2號西向1公里大園交流道往埔心方向出口匝道前，車輛不明原因失控擦撞匝道口前的內側護欄，林男受困車內一度意識不清，桃園市消防局第三救災救護大隊大園分隊3輛消防車、1輛救護車共11名救難救護人員到場，利用破壞器材協助林男脫困送醫救治，至於林男酒測值仍待檢測，肇事原因有待進一步釐清。

桃市消防局表示，現場為小貨車疑似自撞發生交通事故受困，救難人員給予破壞器材脫困，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定、IV注射等救護處置；受傷的林姓男駕駛頭頸部及雙上肢多處撕裂傷、意識清楚，由大園分隊救護車送往林口長庚醫院。