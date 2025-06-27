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影／國2大園交流道出口前自撞 物流司機受困救出送醫急救

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國道2號西向1公里大園交流道今天上午8時30分，某物流公司的白色貨車，在行經出口匝道前，駕駛突然失控自撞內側護欄，造成貨車左側嚴重擠壓變形，年輕駕駛一度受困車內，幸經桃園市消防局人員搶救後，送往林口長庚醫院救治，肇事責任有待釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊說明，勤務指揮中心今天上午8時30分接獲通報，國道2號西向1公里大園交流道往埔心方向出口匝道，有輛小貨車自撞事故停在匝道內，立刻通報線上巡邏車前往查看，並通知119派救護車，警消人員獲報趕抵現場，駕駛人一度受困車內意識不清，經搶救後，將林姓駕駛送醫。

國道警方初步調查，21歲林姓男子今天上午駕駛小貨車，在下國道2號西向1公里大園交流道往埔心方向出口匝道前，車輛不明原因失控擦撞匝道口前的內側護欄，林男受困車內一度意識不清，桃園市消防局第三救災救護大隊大園分隊3輛消防車、1輛救護車共11名救難救護人員到場，利用破壞器材協助林男脫困送醫救治，至於林男酒測值仍待檢測，肇事原因有待進一步釐清。

桃市消防局表示，現場為小貨車疑似自撞發生交通事故受困，救難人員給予破壞器材脫困，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定、IV注射等救護處置；受傷的林姓男駕駛頭頸部及雙上肢多處撕裂傷、意識清楚，由大園分隊救護車送往林口長庚醫院。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，勿疲勞駕駛，行經匝道應放慢車速，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，而是在危急時，它是救命的工具。

物流公司21歲林姓貨車司機，今天上午8時30分下國2大園交流道出口匝道時，突然失控擦撞內側護欄，由於駕駛座嚴重變形一度受困，幸經救難人員搶救送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
物流公司21歲林姓貨車司機，今天上午8時30分下國2大園交流道出口匝道時，突然失控擦撞內側護欄，由於駕駛座嚴重變形一度受困，幸經救難人員搶救送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
物流公司21歲林姓貨車司機，今天上午8時30分下國2大園交流道出口匝道時，突然失控擦撞內側護欄，由於駕駛座嚴重變形一度受困，幸經救難人員搶救送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
物流公司21歲林姓貨車司機，今天上午8時30分下國2大園交流道出口匝道時，突然失控擦撞內側護欄，由於駕駛座嚴重變形一度受困，幸經救難人員搶救送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
物流公司21歲林姓貨車司機，今天上午8時30分下國2大園交流道出口匝道時，突然失控擦撞內側護欄，由於駕駛座嚴重變形一度受困，幸經救難人員搶救送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
物流公司21歲林姓貨車司機，今天上午8時30分下國2大園交流道出口匝道時，突然失控擦撞內側護欄，由於駕駛座嚴重變形一度受困，幸經救難人員搶救送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
物流公司21歲林姓貨車司機，今天上午8時30分下國2大園交流道出口匝道時，突然失控擦撞內側護欄，由於駕駛座嚴重變形一度受困，幸經救難人員搶救送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
物流公司21歲林姓貨車司機，今天上午8時30分下國2大園交流道出口匝道時，突然失控擦撞內側護欄，由於駕駛座嚴重變形一度受困，幸經救難人員搶救送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
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物流公司21歲林姓貨車司機，今天上午8時30分下國2大園交流道出口匝道時，突然失控擦撞內側護欄，由於駕駛座嚴重變形一度受困，幸經救難人員搶救送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
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物流公司21歲林姓貨車司機，今天上午8時30分下國2大園交流道出口匝道時，突然失控擦撞內側護欄，由於駕駛座嚴重變形一度受困，幸經救難人員搶救送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
物流公司21歲林姓貨車司機，今天上午8時30分下國2大園交流道出口匝道時，突然失控擦撞內側護欄，由於駕駛座嚴重變形一度受困，幸經救難人員搶救送醫救治，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝

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