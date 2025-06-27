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沒看到紅燈？47歲男未減速直直撞 前車屁股慘遭撞爛

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市大園區國際路一段、民生路口昨(26)日晚間23時許發生追撞車禍，47歲謝姓男子駕駛小客車行經該處，前方號誌早已顯示紅燈，他卻沒有減速停下，直接朝其中2台在等紅燈的車撞下去，其中一台車的車尾慘遭撞爛，大園警分局獲報趕到場處理，現場有1名駕駛及1名乘客受輕傷，所幸均無生命危險。

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謝男沒有減速停下，直接朝其中2台在等紅燈的車撞下去。圖：讀者提供

潮音派出所巡佐蔡永盛說明，昨晚謝男駕駛自小客車行經國際路一段與民生路口時，因未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈之兩台自小客車，導致一名駕駛及一名乘客輕傷。

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其中一台車的車尾慘遭撞爛。圖：讀者提供

蔡永盛表示，警方獲報到場處理，經實施酒測檢查，謝男及另外兩名駕駛均無酒駕情形。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】沒看到紅燈？47歲男未減速直直撞 前車屁股慘遭撞爛

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