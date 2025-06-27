桃園市政府環境保護局攜手桃園警察分局，在昨(26)日晚間8至11時，設立噪音檢測點在大有路的大有國中，針對春日路、大興路及小檜溪重劃區等區域，執行「靜桃專案」，員警騎乘警用機車在周邊的噪音車熱點路段實施攔查，帶到檢測點做噪音檢測，合計攔查15部汽機車，共9部噪音超標，均當場開單告發，一共開罰37500元罰鍰，後續均要通知複驗。

桃園市政府環境保護局攜手桃園警察分局，設立噪音檢測點在大有路的大有國中，針對春日路、大興路及小檜溪重劃區等區域。圖：讀者提供

桃園分局統計靜桃專案實施後，截至今年6月底，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查達6500餘件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有700餘件，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點來加強拍照蒐證通報，以遏止改裝噪音車輛深夜擾民情事，相關陳情案件也下降3成多。

噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅。圖：讀者提供

桃園分局交通組組長林健祥表示：噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅，高分貝的引擎和過大的排氣管聲音不僅會導致噪音污染，也會分散駕駛人的注意力，提高交通事故的風險。此外，違規的車輛改裝也可能影響車輛的操控性能和安全性能，進一步危及駕駛者和其他道路使用者的安全，靜桃專案執行成果證明了市府團隊在靜桃計畫中的有效橫向聯繫及落實執行，為桃園市民提供了更安全、更寧靜的交通環境，以期「還靜於民」。

違規的九部車輛中，埔子派出所警員鄭守唐及景福派出所警員廖柏鈞執行攔查勤務時，分別攔查到林姓、沈姓駕駛各自騎乘普通重型機車，排氣管都發出擾人噪音，員警當下判斷有噪音超標問題，果然一檢測就超過標準，標準是90分貝，二台機車檢測後分別為100分貝及102分貝，超標十幾分貝，兩人當場噴飛3600元，真是得不償失。

噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅。圖：讀者提供

其中沈男私下表示，這部機車是自己心心念念存錢購買，當初就是喜歡這輛車的車型，存了好幾年的積蓄才買到，結果才買一個月就被開罰，直呼要趕快去機車行換回正常的排氣管，以免再次遭裁罰。

桃警也鼓勵民眾勇於檢舉，若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，可檢附相關事證影像，上傳至交通部公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱，及行政院環境部的「噪音車檢舉網站」，讓噪音改裝車無所遁藏，大家一起共同努力來維護環境安寧。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園靜桃專案再出擊！15部噪音車遭攔查 9輛超標重罰3.7萬