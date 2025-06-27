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搞大烏龍！4年前罰單再開一次？宜蘭警方致歉同批162件撤單

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

一名重機車友在社群網路發文，表示收到一張在宜蘭的超速罰單，但今年至今沒到過宜蘭，為此專程請假到監理站申訴，後來查出是前車主4年前違規照片，質疑已繳的罰單讓新車主再繳一次；宜蘭警方說明，是業務單位疏失誤植，已主動撤單。

這位家住台南的網友在Threads發文表示，他收到罰單打開發現，照片裡的車子，車牌、車款、車色都和他的車子一模一樣，除了騎士。罰單上違規日期為今年6月7日，地點在宜蘭市191線8.12公里北向內車道，應到案日期為今年8月8日，但他今年根本沒去過宜蘭。

他冒雨到警局報案，警察叫他去監理站申訴，只好隔天請假跑監理站處理，也在臉書提醒北部車友，照片中的車主出現了。

這名網友表示，原來這是前車主2021年的違規照片，罰款當時已經繳了，所以這是一張2021年違規的已繳罰單，卻重新出爐讓新任車主再繳一次；不過他今天再次發文更新後續，監理站已打電話給他致歉，罰單也撤銷了。

宜蘭警分局今天出面坦承疏失並致歉。警方表示，經查是業務單位疏失，不慎將2021年移動式測速照相資料重複入案，本月24日將該批162件舉發單列印寄出，警方發現誤植後，主動行文相關監理機關撤單，並製發書函個別通知受舉發人不用繳納。

宜蘭警分局表示，將依規定追究承辦人員行政責任，並檢討製單、審核機制，杜絕避免類似情形再發生。

宜蘭警分局今天對於誤開4年前超速罰單致歉，同批162件已撤單。聯合報系資料照
宜蘭警分局今天對於誤開4年前超速罰單致歉，同批162件已撤單。聯合報系資料照

車主 罰單 宜蘭

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