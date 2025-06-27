6月30日起未禮讓行人最重罰3.6萬 蘆竹警：導正用路人違規行為

為減少行人事故發生，交通部公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，調高罰鍰金額，未來車輛未停讓行人導致輕傷，從7200元上調至1.8萬元；重傷比照現行致死罰鍰，從原先1.8萬元調高至3.6萬元，且另有刑責，新制將在6月30日正式上路。

蘆竹警分局表示，警方為強化駕駛人停讓意識及減少行人事故發生機率，今年於轄內中正路與南竹路口、中正路與南山路一段口增設「未禮讓行人」科技執法，並於易肇事路段，加強取締「路口不停讓行人」及「行人違規」；統計今（114）年截至6月25日止，「路口不停讓行人」取締件數計442件，較去年同期增加108件；「行人受傷交通事故」計48件50人，較去年同期67件72人，計下降28.4%，有顯著下降趨勢，顯見透過執法力度及精準執法，能有效減少行人事故發生機率。

蘆竹警方於易肇事路段，加強取締「路口不停讓行人」及「行人違規」。圖：讀者提供

蘆竹分局長楊贊鈞提到，「禮讓行人為全民運動」，駕駛人行經路口應確實減速、停讓行人，行人也應遵守交通號誌，勿貪圖一時方便任意穿越馬路，執法之目的不在於開罰，而是期望導正用路人違規行為，以維護交通秩序及安全，並減少事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：6/30起未禮讓行人最重罰3.6萬 蘆竹警：導正用路人違規行為