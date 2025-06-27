桃園市一名陳姓單親媽媽帶著4歲女兒暫住在友人位於龜山區的住家，昨(26)日上午8時許女童母親外出工作，請友人協助照顧孩子，女童卻趁大人不注意偷溜出門，熱心路人發現女童淚眼汪汪在路上徘徊，趕緊向龜山警分局報案。在警方與鄰居協助之下，總算找到女童暫住的地方，並順利聯繫女童母親確認其身分，結束這場驚魂記。

報案人向龜山警方說，女童淚眼汪汪在道路上四處張望徘徊，不停嚷嚷找媽媽，疑似走失。圖：讀者提供

龜山派出所表示，昨日上午接獲民眾報案指稱龜山區明德路巷弄有孩童疑似走失，警員蔡佳峻、陳英瑜分別擔服備勤、勤區查察勤務，先趕到現場關心。報案人向警方說，女童淚眼汪汪在道路上四處張望徘徊，不停嚷嚷找媽媽，疑似走失。員警見女童年紀小，驚慌失措、淚流滿面，無法清楚表達姓名、家人、住所等資訊，便先將女童帶返派出所安置。

女童母親非常感謝龜山派出所員警及熱心民眾協助，讓女兒可以順利回家。圖：讀者提供

龜山派出所進一步提到，員警提供糖果、餅乾零食，彩色筆及卡通著色圖等物安撫女童情緒，耐心陪伴女童，並答應會幫忙媽媽，女童這才敞開心胸，慢慢說出自己名字、年齡，然而警方過濾警政系統仍無法順利查出結果。員警研判小孩可能剛起床找不到家屬，才會走出來，應該就住在附近，於是回到明德路巷弄逐戶訪查沿路住戶，歷經近1小時才找到認識女童的鄰居，得知女童與母親最近暫住在友人家，隨後透過鄰居協助聯繫到該名友人，也順利與女童母親取得聯繫、確認身分，她也立即由工作地點趕至派出所認領女兒。經警方了解，女童母親是單親媽媽，帶孩子在外地工作，拜託友人代為照顧，不知道孩子跑到馬路上，友人也在四處找小孩，她非常感謝員警及熱心民眾協助，讓女兒可以順利回家。

龜山派出所所長張維忠提醒，小孩矇矇懂懂又充滿好奇心，一定要顧好，告知孩童不要亂跑，去哪裡都要跟大人說，避免憾事發生，後悔莫及。

本文章來自《桃園電子報》。原文：趁媽媽上班偷溜出門 龜山警助4歲女童返家