影／高雄火車站爆計程車攬客糾紛 司機嚼檳榔阻上車客嚇跑

高雄火車站爆計程車攬客糾紛，彭姓男子昨天上午9時25分許載乘客至站東路臨停接送區後，另名男乘客見狀要上車，但後方排班的鄔姓司機認為乘客被搶走，口嚼檳榔和彭男起爭執，並阻乘客上車，讓乘客嚇跑；警方到場，對2司機均開單告發。

臉書社團有網友貼出一則在高雄火車站計程車司機因攬客發生糾紛爭執的影片，請網友評理，但多數網友歪樓指影片剪的內容過於繁雜，沒頭沒尾，看不懂雙方誰有理；有網友指出，「那裡的排班區應該廢除，每次車子都不知道要停哪邊比較好下車。」

轄區三民一警分局指出，昨天上午9時25分接獲報案，稱高雄火車站站東路的臨停接送區有計程車司機因載客問題發生爭吵，轄區長明所警網立即趕赴現場處置。

經警方到場了解，計程車司機彭男（32歲）載客至火車站臨停接送區，客人剛下車後，隨即又有另名男乘客準備上車，引發在場等候的另名計程車駕駛鄔姓男子（50歲）不滿。

鄔男當時身穿吊嘎、口嚼檳榔，見狀便上前阻擋男乘客搭車，並與彭男發生爭吵，指他先在臨時排班區候車，彭男卻搶走客人，後乘客見司機雙方吵起來，嚇得離開現場。

警方到場後，雙方已無爭執；警方指出，由於彭男堅持提告，鄔男蓄意阻擋客人搭車的行為，涉有觸犯刑法第304條強制罪嫌，已依法移請高雄地檢署偵辦。

由於因案發地屬交通局畫設的高雄火車站的臨時接送區，最多可排3輛計程車，所有計程車皆有權利使用，而特約計程車排班區域係在火車站室內地下停車場。